30 років Конституції України: свобода, права людини та незалежність

Сьогодні, 28 червня 2026 року, український народ відзначає визначний ювілей — 30-річчя Конституції України. Рівно три десятиліття тому, після тривалих дебатів та історичної безсонної ночі у сесійній залі Верховної Ради, наша країна отримала свій Основний Закон. Прийняття цього документа закріпило суверенітет, територіальну цілісність та демократичний вектор розвитку молодої Української держави, ставши найважливішим кроком у розбудові незалежної правової системи.

Цей ювілей ми зустрічаємо в особливих, надскладних умовах, коли кожен рядок Основного Закону набуває глибокого, екзистенційного змісту. На полі бою та в тилу українці щодня доводять, що принципи, задекларовані у Конституції, є не просто юридичними формулюваннями, а засадничими цінностями нашого життя, за які варто боротися.

Найвища цінність та ключові статті про права людини

Конституція України справедливо вважається однією з найдемократичніших та найбільш людиноцентричних у світі. Її унікальність полягає в тому, що вона ставить інтереси та безпеку особистості вище за інтереси державних інституцій.

Фундаментом усього нашого законодавства є Стаття 3, яка проголошує: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Ця норма покладає на державу головний обов’язок — утверджувати та забезпечувати права і свободи кожної особистості.

Другий розділ Конституції повністю присвячений правам, свободам та обов’язкам людини і громадянина. Серед них варто виділити базові статті, які формують каркас вільного суспільства:

Стаття 21 гарантує, що всі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах.

гарантує, що всі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах. Стаття 27 закріплює невід’ємне право кожної людини на життя та обов’язок держави захищати його від будь-яких протиправних засягань.

закріплює невід’ємне право кожної людини на життя та обов’язок держави захищати його від будь-яких протиправних засягань. Стаття 34 гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Стаття 15 чітко визначає, що суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності, а цензура є офіційно забороненою.

Ці та багато інших статей гарантують право на недоторканність житла, таємницю листування, свободу пересування, право на працю, освіту та соціальний захист. Конституційні права створюють простір, у якому людина може розвиватися, творити та почуватися захищеною.

Необхідність дотримання Головного Закону та обов’язки громадян

Будь-яка, навіть найдосконаліша Конституція, залишається лише текстом на папері, якщо її норми не виконуються в реальному житті. Дотримання Основного Закону — це не просто юридична вимога до органів влади чи правоохоронних структур, це безумовна необхідність для існування здорового суспільства. Коли закони діють однаково для всіх, виникає довіра між громадянином і державою.

Правова держава будується на балансі. Володіючи широким спектром конституційних прав, кожен із нас водночас несе чітко визначені обов’язки перед суспільством. Найважливіший із них сьогодні зафіксований у Статті 65 Основного Закону: «Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України».

Сьогодні тисячі українських захисників та захисниць виконують цей обов’язок безпосередньо на передовій. Вони захищають не просто території, а наше право жити у правовій, суверенній державі, де поважають людську гідність.

Вітаємо співвітчизників із визначним святом — 30-річчям Конституції України! Нехай принципи справедливості, свободи та рівності, закладені в нашому Основному Законі, зміцнюють нашу віру у перемогу, надихають на щоденну працю задля розвитку країни та об’єднують нас навколо спільної мети — побудови сильної, заможної та європейської України.

Слава Україні!