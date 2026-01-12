Понеділок, 12 Січня, 2026
Зеленський доручив готувати угоду історичного рівня

Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський заслухав детальну доповідь переговорної групи щодо контактів з американською стороною та доручив завершити підготовку документа про гарантії безпеки України від Сполучених Штатів. Про це глава держави повідомив у Телеграм у понеділок, 12 січня.

За словами президента, під час наради було детально обговорено графік роботи на найближчі два тижні. Зокрема, заплановані зустрічі, підготовку необхідних документів і можливість підписання відповідних домовленостей. За підсумками обговорення Зеленський доручив фіналізувати текст документа щодо безпекових гарантій і передати його на розгляд на найвищому політичному рівні.

📢 «Це повинен бути документ історичного рівня, і саме такого рівня текст досягає зараз», – наголосив Зеленський.

Окремий блок наради був присвячений питанням відбудови та економічного розвитку України. Зеленський доручив прем’єр-міністру Юлії Свириденко, віцепрем’єр-міністру Тарасу Качці та міністру Олексію Соболеву забезпечити повний супровід і фахову експертизу всіх економічних аспектів майбутніх двосторонніх угод між Україною та США, а також тристоронніх домовленостей у форматі Україна – Європа – Америка.

☝️ Також під час наради були визначені параметри механізмів використання коштів на відбудову, які надходитимуть від міжнародних партнерів, із чітким контролем та прозорими правилами їх застосування.

Зеленський повідомив, що американська сторона паралельно перебуває в комунікації з росією щодо базової політичної рамки завершення війни. Водночас Україна вже сформулювала власне бачення цього процесу.

📢 «Ми сформулювали наше бачення, і повинен бути чіткий фідбек від росії, чи готові вони закінчити війну на реальних умовах. Якщо такої готовності не буде, тиск на агресора має й надалі посилюватися», – підкреслив Зеленський.

Шостий глава держави окремо наголосив на необхідності подальшого посилення санкцій проти так званого «тіньового флоту» росії, фінансових схем обходу обмежень та максимального обмеження експортних доходів рф у разі продовження війни.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що двосторонній документ про гарантії безпеки України від США фактично готовий. Наступним етапом має стати його фіналізація на найвищому рівні.

Також повідомлялося, що Україна і США готують масштабну угоду на суму близько $800 млрд. При цьому, за словами Зеленського, вдається й надалі узгоджувати спільну роботу європейських та американської команд.

