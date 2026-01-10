Субота, 10 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Україна і США готують угоду плану відновлення на $800 млрд

Денис Молотов
Україна і США готують угоду плану відновлення на 0 млрд
Фото ілюстративне: Зеленський Володимир Олександрович та 47-й президент США Дональд Трамп.

Україна і Сполучені Штати обговорюють потенційну угоду про вільну торгівлю в межах ширшого пакета, спрямованого на стимулювання відновлення країни після війни. Про це у п’ятницю, 9 січня, заявив шостий президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg.

За словами шостого глави держави, угода про вільну торгівлю Україна США може передбачати нульові тарифи у двосторонній торгівлі та поширюватися на окремі промислово розвинені регіони України.

📢 «Це дасть Україні дуже серйозні переваги порівняно із сусідніми державами та потенційно залучить інвестиції і бізнес», — зазначив Зеленський.

☝️ Він також повідомив, що найближчим часом очікує зустрічі з президентом США Дональдом Трампом — або у Сполучених Штатах, або у швейцарському Давосі, де обидва лідери мають бути присутні на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму.

Водночас неназвані західні чиновники підтвердили виданню The Telegraph, що Україна та США планують підписати угоду про “процвітання” для відновлення країни обсягом до 800 млрд доларів. За їхніми словами, це може відбутися саме під час зустрічі світових лідерів у Давосі, яка запланована на 19–23 січня.

📌 Видання зазначає, що Зеленський розглядав можливість поїздки до Білого дому вже наступного тижня, аби фіналізувати як економічний план відновлення, так і домовленості щодо гарантій безпеки після війни.

Втім, союзники з так званої «коаліції охочих» порадили президентові України утриматися від такого візиту та запропонували Давос як «більш відповідний майданчик» для переговорів з Трампом.

Європейські чиновники, залучені до мирних консультацій, закликали Зеленського не поспішати з прямими переговорами. Вони вважають, що нинішня позиція президента США загалом відповідає прагненню Європи завершити війну на вигідних для Києва умовах.

Нагадаємо👇
  • Напередодні Володимир Зеленський заявив, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України від США фактично готовий. Наступним етапом має стати його фіналізація на найвищому політичному рівні.
  • Також повідомлялося, що 8 січня Україна надала право на видобуток літію з великого державного родовища Добра інвесторам, серед яких є мільярдер Рональд Лаудер, близький соратник Дональда Трампа.
  • Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підписали в Києві дорожню карту розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

США вимагають повний доступу до ресурсів Венесуели

ВАЖЛИВО

Україна закликає своїх громадян виїхати з Ірану

ВЛАДА

«Як падіння Берлінської стіни»: аналітик про наслідки арешту Мадуро для Латинської Америки

ПОЛІТИКА

Фейк: У Польщі створили безпілотник для збирання тіл, «щоб заробити на Україні»

СТОПФЕЙК

140 бойових зіткнень на фронті: ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках

ПОДІЇ

Суд дозволив заставу для підозрюваного в держзраді нардепа Шуфрича

ВАЖЛИВО

Кислиця офіційно став першим заступником керівника ОП

ВЛАДА

Смерть після ТЦК: що відомо про інцидент у Житомирській області

КРИМІНАЛ

Українців шокував допис Київського обласного ТЦК у Facebook

СУСПІЛЬСТВО

Залила “перцем” ветерана, який 21 місяць був у полоні рф через прохання викинути сміття з під’їзду: деталі скандалу у Львові

ПОДІЇ

Зеленський анонсував чергову зустріч з Трампом уже в січні

ВАЖЛИВО

80 боїв на фронті: Покровський та Гуляйпільський напрямки найгарячіші

ПОДІЇ

Трамп повідомив про домовленості щодо великих обсягів нафти з Венесуели

ПОЛІТИКА

Трамп знову поверне всі або навіть більше коштів, витрачених на Україну

ПОЛІТИКА

Зеленський у Парижі: переговори з США та засідання «коаліції рішучих»

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ