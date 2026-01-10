Україна і США готують угоду плану відновлення на $800 млрд

Україна і Сполучені Штати обговорюють потенційну угоду про вільну торгівлю в межах ширшого пакета, спрямованого на стимулювання відновлення країни після війни. Про це у п’ятницю, 9 січня, заявив шостий президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg.

За словами шостого глави держави, угода про вільну торгівлю Україна США може передбачати нульові тарифи у двосторонній торгівлі та поширюватися на окремі промислово розвинені регіони України.

📢 «Це дасть Україні дуже серйозні переваги порівняно із сусідніми державами та потенційно залучить інвестиції і бізнес», — зазначив Зеленський.

☝️ Він також повідомив, що найближчим часом очікує зустрічі з президентом США Дональдом Трампом — або у Сполучених Штатах, або у швейцарському Давосі, де обидва лідери мають бути присутні на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму.

Водночас неназвані західні чиновники підтвердили виданню The Telegraph, що Україна та США планують підписати угоду про “процвітання” для відновлення країни обсягом до 800 млрд доларів. За їхніми словами, це може відбутися саме під час зустрічі світових лідерів у Давосі, яка запланована на 19–23 січня.

📌 Видання зазначає, що Зеленський розглядав можливість поїздки до Білого дому вже наступного тижня, аби фіналізувати як економічний план відновлення, так і домовленості щодо гарантій безпеки після війни.

Втім, союзники з так званої «коаліції охочих» порадили президентові України утриматися від такого візиту та запропонували Давос як «більш відповідний майданчик» для переговорів з Трампом.

Європейські чиновники, залучені до мирних консультацій, закликали Зеленського не поспішати з прямими переговорами. Вони вважають, що нинішня позиція президента США загалом відповідає прагненню Європи завершити війну на вигідних для Києва умовах.

