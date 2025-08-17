Зеленський: безпекові гарантії для України мають діяти як стаття 5 НАТО

Шостий президент України Володимир Зеленський наголосив, що після завершення війни безпекові гарантії для нашої держави мають функціонувати за аналогією зі статтею 5 Північноатлантичного договору НАТО. Відомо, що вона передбачає колективний захист у випадку нападу на одну з країн-учасниць. Про це він заявив під час візиту до Брюсселя у неділю, 17 серпня.

📢 «Важливо, що Америка погоджується, працювати з Європою, щоб надавати гарантії безпеки, і ми вдячні США і президентові за такий сигнал. Це значна зміна, але немає деталей, як це працюватиме, і якою буде роль Америки та Європи, що може зробити ЄС. І це наше головне завдання, нам потрібно, щоб безпека працювала на практиці як стаття 5 НАТО. І ми розглядаємо вступ до ЄС як частину безпекових гарантій, і ми чули, що Америка та путін дивляться на це так само», – зазначив глава держави.

За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп разом із європейськими союзниками обговорювали механізм гарантій безпеки для України. Начебто, вони повинні бути у форматі, подібному до статті 5 НАТО, але поза межами самого Альянсу.

Раніше спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Трамп і російський диктатор владімір путін досягли домовленостей про «надійні гарантії безпеки» для України. Він підкреслив, що ці гарантії мають убезпечити країну від подальшої агресії з боку рф.

Важливим етапом стане візит Володимира Зеленського до Вашингтона 18 серпня. Американський лідер запросив шостого українського президента до Білого дому після своєї зустрічі з російським диктатором на Алясці. Очікується, що на переговорах буде розглянуто деталі майбутніх домовленостей.