США і росія погодили гарантії безпеки для України — Віткофф

США та росія досягли попередніх домовленостей щодо гарантій безпеки для України. Про це у прямому ефірі телеканалу CNN 17 серпня заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф. Він підкреслив, що сторони домовилися про створення механізму, який має забезпечити Україні захист від можливих подальших атак.

📢 «Трамп і путін домовилися про надійні гарантії безпеки для України», — наголосив Віткофф. За його словами, ці гарантії можна порівняти із принципом колективної оборони, закріпленим у статті 5 НАТО, тобто зобов’язанням партнерів реагувати на будь-яке нове вторгнення росії.

Спецпредставник також повідомив, що владімір путін уперше погодився на формальне закріплення своїх зобов’язань у законодавчій площині. Ідеться про гарантії з боку кремля не заходити на інші території в Україні чи країнах Європи. Ця позиція може стати ключовим елементом майбутньої мирної угоди, яку намагаються вибудувати Вашингтон і нав’язати москва.

Не менш важливим питанням переговорів стало врегулювання територіальних претензій. За словами Віткоффа, росія змінила свій початковий підхід. Якщо раніше кремль наполягав на обговоренні «обміну територіями» України за адміністративними межами п’яти регіонів, то тепер москва готова говорити про компроміси на основі поточних ліній фронту.

📢 «росіяни пішли на деякі поступки щодо всіх п’яти регіонів», — заявив Віткофф, наголосивши, що деталі ще залишаються відкритими і стануть предметом дискусії під час зустрічі шостого президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні 18 серпня.

Американський спецпредставник висловив обережний оптимізм:

📢 «Сподіваємося, що ми зможемо досягти прориву і прийняти деякі рішення прямо там і тоді».

Тим часом сам Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social підкреслив, що переговори з путіним пройшли результативно.

📢 «Великий прогрес у відносинах з росією. Слідкуйте за новинами», — написав він, додавши, що мав «чудову зустріч з путіним з приводу дурної війни Байдена».

Очікується, що 18 серпня Зеленський прибуде до Білого дому для ключових переговорів. Його зустріч із Трампом стане важливою подією, адже до обговорення також приєднаються європейські союзники.

За попередніми даними, у зустрічі братимуть участь:

президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн;

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

президент Фінляндії Александер Стубб;

президент Франції Еммануель Макрон;

прем’єрка Італії Джорджа Мелоні;

генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Участь лідерів ЄС і ключових держав континенту має продемонструвати спільну позицію Заходу. Західні партнери очікують, що гарантії безпеки для України отримають не лише політичний характер, а й реальні механізми виконання.