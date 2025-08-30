Повідомлено про підозру 38 колаборантам із «парламенту лнр»

Служба безпеки України завершила масштабне розслідування і зібрала доказову базу проти 38 колаборантів, які входять до складу так званого «парламенту лнр». Усі вони ведуть системну діяльність, спрямовану на підтримку російської агресії проти України та на повну інтеграцію окупованої Луганської області до складу російської федерації. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Псевдопарламент або ж т.зв. «депутатський корпус» «народного совета лнр первого созыва» було створено у вересні 2023 року в результаті фейкових «виборів». Вони проходили під повним контролем окупаційної адміністрації та ФСБ рф, без будь-якої політичної конкуренції та за відсутності реальної активності населення.

За даними слідства, до складу цього органу увійшли лише ті особи, які раніше проявили лояльність до кремля.

Серед них чимало тих, хто організовував незаконні «референдуми» та підтримував агресора в межах проросійських організацій. Багато «депутатів» займалися антиукраїнською пропагандою. Декілька осіб безпосередньо брали участь у бойових діях проти України ще у 2014 році, а згодом знову воювали на боці окупантів після 24 лютого 2022 року.

Зараз цей маріонетковий «депутатський корпус» представляє чотири прокремлівські політичні сили:

«единую россию»;

ліберально-демократичну партію росії;

комуністичну партію;

«справедливую россию – патриоты – за правду».

Абсолютну більшість у псевдопарламенті – 30 осіб – становлять члени «єдиної росії». Це гарантує повне виконання вказівок кремля та забезпечує контроль над усіма рішеннями.

Фактично «народний совет лнр» діє як безвідмовний механізм ухвалення рішень, підготовлених російськими кураторами. Усі постанови приймаються одноголосно, а головна мета їхньої діяльності – легалізувати окупацію Луганщини.

Так звані «нормативно-правові акти», які затвердив орган, спрямовані на:

приведення фейкового «законодавства» у відповідність до російських федеральних законів;

незаконну «націоналізацію» приватної власності, захоплення житла та нерухомості мешканців області;

ухвалення рішення про надання привілеїв окупантам, які воюють проти України. Йдеться, зокрема, про безкоштовне виділення земельних ділянок, що були «націоналізовані» у законних власників.

Таким чином, місцевих жителів намагаються позбавити права власності, а ресурси спрямовують на заохочення рашистських загарбників.

Задокументовано, що члени псевдопарламенту беруть активну участь у пропагандистських ефірах, відвідують публічні заходи, схвалюють політику путіна та дії російських збройних формувань. Вони системно нав’язують населенню Луганщини російську ідентичність та політичний порядок денний.

Серед зібраних доказів – факти передачі ними «гуманітарних вантажів» військовим підрозділам рф, які воюють на сході України.

На підставі зібраних матеріалів усім 38 особам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

чч. 5, 6, 7 ст. 111-1 – колабораційна діяльність.

У 2025 році двох колаборантів уже заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Інші обвинувальні матеріали наразі розглядаються судами. Більшість учасників цього процесу оголошено у розшук.

СБУ спільно з прокуратурою Луганської області продовжує роботу над тим, щоб усі причетні були притягнуті до відповідальності за злочини проти національної безпеки України.

Оперативні та слідчі дії здійснювали співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що за матеріалами Служби безпеки України до 11 років ув’язнення засуджено керівника територіального підрозділу «військкомату лнр», який організовував примусову мобілізацію жителів Луганська для участі у війні проти України.