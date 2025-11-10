Затримано військових, які намагалися продати понад пів тонни вибухівки

Правоохоронці затримали трьох військовослужбовців, які намагалися продати велику партію вибухівки. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у понеділок, 10 листопада.

☝️ Уточнюється, що серед затриманих — полковник та двоє військовослужбовців нижчого звання.

📢 «Вони намагалися реалізувати понад 500 кг пластичної вибухівки, а також 22 брикети пластиду (понад 11 кг), 7 гранат і детонуючий шнур. Орієнтовна вартість усієї “партії” становить 88 тисяч доларів США», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Під час обшуків у військових також вилучили автомат, пістолет-кулемет, понад 2 тисячі набоїв, різні гранати, постріли до гранатомета та контейнер із ракетою.

Всім трьом повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав їм запобіжні заходи.

☝️ Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала чотирьох торговців трофейною зброєю, у яких вилучили російські гранатомети, автомати Калашникова та саморобні вибухові пристрої.

👉 Також було повідомлено, що антикорупційні органи розпочали спецоперацію з викриття масштабної корупції у сфері енергетики