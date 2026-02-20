Затримано військового, який напав із ножем на двох киян

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство та спричиненні тяжких тілесних ушкоджень двом місцевим мешканцям. Про це 20 лютого повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Києві.

За даними поліції, зловмисником виявився 26-річний киянин — військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ. Інформація про інцидент надійшла від медиків після госпіталізації двох потерпілих із ножовими пораненнями.

Для встановлення всіх обставин на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що на одній із вулиць столиці підозрюваний у стані алкогольного сп’яніння підійшов до 28-річного чоловіка, почав нецензурно висловлюватися та спровокував конфлікт. Під час сварки нападник ударив потерпілого ножем у шию та втік. Пораненого у критичному стані доправили до лікарні.

Того ж вечора на сусідній вулиці фігурант підійшов до 56-річної жінки та запропонував провести її додому. Біля під’їзду він почав наполягати залишитися на ніч, а після відмови дістав ніж і поранив потерпілу в обличчя.

Зловмисника оперативно затримав наряд поліції у складі оперативника, дільничного офіцера та курсантки Національної академії внутрішніх справ, які патрулювали район.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за статтями: закінчений замах на умисне вбивство та умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.

