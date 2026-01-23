П’ятниця, 23 Січня, 2026
Заставу за Юлію Тимошенко у справі про підкуп нардепів внесли повністю

Денис Молотов
Заставу за Юлію Тимошенко у справі про підкуп нардепів внесли повністю
Фото: Тимошенко Юлія Володимирівна в залі Суду.

За лідерку фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко, яка фігурує у справі щодо підкупу народних депутатів України, внесли повну суму застави — 33 млн гривень. Про це повідомляє Transparency International у Telegram із посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

📢 «За Юлію Тимошенко внесли всю суму застави», — зазначається у повідомленні.

16 січня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про запобіжний захід для Юлії Тимошенко, визначивши заставу у розмірі понад 33 млн гривень. Під час судового засідання з розгляду клопотання прокурора про арешт її майна Тимошенко заявляла, що не має змоги сплатити заставу через заблоковані рахунки.

☝️ За даними «Української правди», 20 січня частину застави за Юлію Тимошенко вже було внесено: — понад 12 млн гривень. Зокрема:

  • 5 млн грн сплатив Сергій Віталійович Рабчук;
  • ще 8,65 млн грн — Оксана Володимирівна Фетісова.

Обоє пов’язані з одним із ключових спонсорів партії «Батьківщина», народним депутатом Костянтином Бондарєвим.

21 січня Центр протидії корупції (ЦПК) та Transparency International Ukraine повідомляли, що Вищий антикорупційний суд України частково заарештував майно Юлії Тимошенко та її чоловіка Олександра.

📌 Раніше, 16 січня, суддя ВАКС обрав Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у 33 млн гривень. Також було покладено на неї низку процесуальних обов’язків.

👉 Нагадаємо, 14 січня стало відомо, що Юлію Тимошенко підозрюють у пропозиції хабаря низці народних депутатів України.

