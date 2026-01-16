П’ятниця, 16 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

ВАКС обрав Юлії Тимошенко запобіжний захід

Денис Молотов
ВАКС обрав Юлії Тимошенко запобіжний захід
Фото: Тимошенко Юлія Володимирівна. Судове засідання ВАКС з обрання запобіжного заходу. Трансляція Суспільне Новини.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід лідерці парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у вигляді застави в розмірі 33 млн 280 тис. гривень. Про це стало відомо під час трансляції судового засідання від Суспільного у п’ятницю, 16 січня.

Слідчий суддя Віталій Дубас частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Прокуратура наполягала на заставі у 50 млн гривень, однак суд визначив меншу суму.

Заставу може внести як сама підозрювана, так і будь-яка інша особа протягом п’яти днів на спеціальний рахунок ВАКС.

Процесуальні обов’язки для Тимошенко

Окрім застави, суд поклав на Юлію Тимошенко низку обов’язків, зокрема:

  • з’являтися за кожним викликом суду, слідчого або прокурора;
  • не залишати межі Київської області;
  • повідомляти про зміну місця проживання або роботи;
  • утримуватися від спілкування з визначеним колом народних депутатів;
  • здати закордонний паспорт.
Позиція Юлії Тимошенко та сторони захисту

Перед початком засідання Юлія Тимошенко заявила журналістам, що вважає справу «виключно політичною», а також висловила сподівання на неупереджений судовий розгляд.

Вона наголосила, що аудіозаписи НАБУ, на яких нібито йдеться про обговорення оплати за конкретні голосування у Верховній Раді, є сфальсифікованими.

📢 «Я ніколи таких слів не говорила. Сьогодні я надам суду докази, що ця аудіодоріжка є повністю сфальшованою», — заявила Тимошенко.

За словами нардепки, події злочину не існує, а отже, підстав для застосування будь-яких запобіжних заходів немає.

Тимошенко також розповіла про зустрічі з народним депутатом від фракції «Слуга народу» Ігорем Копитіним, який фігурує у матеріалах НАБУ. Вона стверджує, що депутат намагався налагодити співпрацю та, за її словами, діє у змові з правоохоронними органами з метою уникнення власної відповідальності та її політичної дискредитації.

Голова фракції «Батьківщина» просила суд не обмежувати її у спілкуванні з депутатами, зазначивши, що це фактично унеможливить виконання парламентських повноважень.

Адвокати Тимошенко назвали ризики, наведені прокуратурою, необґрунтованими. Зокрема, вони вказали, що вимога здати закордонний паспорт блокує її міжнародну політичну діяльність, а застосування електронного браслета захист охарактеризував як надмірний і принизливий захід.

Суд також відмовив у клопотанні захисту щодо виклику на допит Ігоря Копитіна, погодившись з позицією обвинувачення про недоцільність таких дій на цій стадії.

Позиція сторони обвинувачення

Прокурори повідомили, що під час обшуків у партійному офісі було вилучено шість мобільних телефонів, один з яких містив лише месенджер Signal. За версією слідства, саме через нього у закритих чатах могли надаватися вказівки щодо голосування у Верховній Раді.

Обвинувачення назвало п’ять ключових ризиків, серед яких:

  • можливість переховування від слідства;
  • ризик виїзду за кордон під виглядом службових відряджень;
  • знищення або приховування доказів;
  • незаконний вплив на свідків та народних депутатів;
  • використання політичного статусу для тиску на учасників процесу.

З огляду на це прокуратура наполягала на заставі у 50 млн гривень, здачі паспорта, обмеженні спілкування та носінні електронного засобу контролю.

Контекст справи

👉 Нагадаємо, цього тижня Юлії Тимошенко повідомили про підозру у кримінальному провадженні, пов’язаному зі спробою підкупу народних депутатів. У разі доведення вини їй загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

росія прагне зробити Київ непридатним для життя, атакуючи енергетику України – NYT

ПОДІЇ

Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан

ВАЖЛИВО

У Києві створили штаб з ліквідації наслідків ударів рф по енергетиці

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 180 бойових зіткнень, ворог скинув 234 керовані авіабомби – Генштаб

ВІЙНА

Шмигаль очолив Міністерство енергетики: рішення підтримали 248 депутатів

ВАЖЛИВО

Воєнний злочинець із позивним “Алтай” отримав довічне за страту українських захисників – Генпрокурор

ПОДІЇ

Буданов в ОП: Зеленський переводить державу в режим спецоперації

ТОЧКА ЗОРУ

Уражено бурові платформи «Лукойлу» і ЗРК Бук-М3 окупантів

ВАЖЛИВО

У голови ВЛК при ТЦК на Дніпропетровщині вилучено $300 тисяч

ВАЖЛИВО

Чоловік у Черкасах розбив вікна авто ТЦК металевим предметом

СУСПІЛЬСТВО

На фронті зафіксовано 219 боїв, майже половина з них – на Покровському і Гуляйпільському напрямках

ПОДІЇ

Чи скасують комендантську годину та як оновлять Пункти Незламності: відбулось перше засідання штабу щодо ситуації в Києві

ПОДІЇ

Ситуація в Києві залишається складною: Кличко скликав комісію з питань ТЕБ та НС

ПОДІЇ

Трамп потримався за медаль Нобелівської премії миру

ВАЖЛИВО

Білий дім отримав сигнали про припинення страт в Ірані — Трамп

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ