ВАКС обрав Юлії Тимошенко запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід лідерці парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у вигляді застави в розмірі 33 млн 280 тис. гривень. Про це стало відомо під час трансляції судового засідання від Суспільного у п’ятницю, 16 січня.

Слідчий суддя Віталій Дубас частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Прокуратура наполягала на заставі у 50 млн гривень, однак суд визначив меншу суму.

Заставу може внести як сама підозрювана, так і будь-яка інша особа протягом п’яти днів на спеціальний рахунок ВАКС.

Процесуальні обов’язки для Тимошенко

Окрім застави, суд поклав на Юлію Тимошенко низку обов’язків, зокрема:

з’являтися за кожним викликом суду, слідчого або прокурора;

не залишати межі Київської області;

повідомляти про зміну місця проживання або роботи;

утримуватися від спілкування з визначеним колом народних депутатів;

здати закордонний паспорт.

Позиція Юлії Тимошенко та сторони захисту

Перед початком засідання Юлія Тимошенко заявила журналістам, що вважає справу «виключно політичною», а також висловила сподівання на неупереджений судовий розгляд.

Вона наголосила, що аудіозаписи НАБУ, на яких нібито йдеться про обговорення оплати за конкретні голосування у Верховній Раді, є сфальсифікованими.

📢 «Я ніколи таких слів не говорила. Сьогодні я надам суду докази, що ця аудіодоріжка є повністю сфальшованою», — заявила Тимошенко.

За словами нардепки, події злочину не існує, а отже, підстав для застосування будь-яких запобіжних заходів немає.

Тимошенко також розповіла про зустрічі з народним депутатом від фракції «Слуга народу» Ігорем Копитіним, який фігурує у матеріалах НАБУ. Вона стверджує, що депутат намагався налагодити співпрацю та, за її словами, діє у змові з правоохоронними органами з метою уникнення власної відповідальності та її політичної дискредитації.

Голова фракції «Батьківщина» просила суд не обмежувати її у спілкуванні з депутатами, зазначивши, що це фактично унеможливить виконання парламентських повноважень.

Адвокати Тимошенко назвали ризики, наведені прокуратурою, необґрунтованими. Зокрема, вони вказали, що вимога здати закордонний паспорт блокує її міжнародну політичну діяльність, а застосування електронного браслета захист охарактеризував як надмірний і принизливий захід.

Суд також відмовив у клопотанні захисту щодо виклику на допит Ігоря Копитіна, погодившись з позицією обвинувачення про недоцільність таких дій на цій стадії.

Позиція сторони обвинувачення

Прокурори повідомили, що під час обшуків у партійному офісі було вилучено шість мобільних телефонів, один з яких містив лише месенджер Signal. За версією слідства, саме через нього у закритих чатах могли надаватися вказівки щодо голосування у Верховній Раді.

Обвинувачення назвало п’ять ключових ризиків, серед яких:

можливість переховування від слідства;

ризик виїзду за кордон під виглядом службових відряджень;

знищення або приховування доказів;

незаконний вплив на свідків та народних депутатів;

використання політичного статусу для тиску на учасників процесу.

З огляду на це прокуратура наполягала на заставі у 50 млн гривень, здачі паспорта, обмеженні спілкування та носінні електронного засобу контролю.

Контекст справи

👉 Нагадаємо, цього тижня Юлії Тимошенко повідомили про підозру у кримінальному провадженні, пов’язаному зі спробою підкупу народних депутатів. У разі доведення вини їй загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.