Середа, 14 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Юлії Тимошенко оголошено про підозру у корупції – НАБУ

Денис Молотов
Тимошенко оголошено про підозру у корупції – НАБУ
Фото обшуків НАБУ та САП, вилучення коштів.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 14 січня повідомили про вручення підозри керівниці парламентської фракції «Батьківщина» у справі щодо спроби підкупу народних депутатів України.

У офіційному повідомленні НАБУ ім’я підозрюваної не називається, однак наведені обставини справи, оприлюднене фото та ЗМІ вказують саме на Юлію Тимошенко.

📢 У Бюро зазначили: «За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань».

Слідство встановило, що мова йшла не про разові домовленості, а про регулярний і тривалий механізм співпраці, який передбачав виплати авансом. Депутатам, за версією правоохоронців, мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках — щодо утримання або неучасті у голосуваннях.

☝️ Дії підозрюваної попередньо кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Антикорупційні органи також оприлюднили записи переговорів у межах цього кримінального провадження, а також відеоматеріали вилучення коштів під час обшуків.

Раніше низка ЗМІ повідомляла, що Юлія Тимошенко стала фігуранткою справи про спробу підкупу народних депутатів. Також надходила інформація про обшуки в офісі однієї з партій, представлених у Верховній Раді. За даними джерел, йшлося про партію «Батьківщина» та офіс у Києві на вулиці Турівській.

Тимошенко оголошено про підозру у корупції – НАБУ 01
Фото обшуків НАБУ та САП, вилучення коштів.

Досудове розслідування у справі триває.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Атака «орєшніком»: Зеленський вимагає рішучої реакції світу

ВАЖЛИВО

Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки

ПОДІЇ

Нічний удар рф по Україні: основний напрямок — Київщина

ВІЙНА

Трамп назвав себе «виконувачем обов’язків президента Венесуели»

ПОЛІТИКА

Повідомлено про підозру псевдозаступниці «міністра» сільського господарства «лнр»

КРИМІНАЛ

2 мільйони українців розшукує Міноборони – Федоров

ВЛАДА

Черги, приниження і страх втратити пенсію: реалії ідентифікації для ВПО

ТОЧКА ЗОРУ

На фронті зафіксовано 219 боїв, майже половина з них – на Покровському і Гуляйпільському напрямках

ПОДІЇ

На фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення – Генштаб

ВІЙНА

Таємничий пристрій за мільйони доларів: нові деталі розслідування «гаванського синдрому»

ПОДІЇ

Викрито масштабну схему розкрадання газу в Сумах і на Вінниччині

КРИМІНАЛ

ППО України знешкодила ракети рф та 240 дронів

ВІЙНА

У Рівному викрили заступника начальника обласного ТЦК на хабарництві

КРИМІНАЛ

Британія обговорює з ЄС розгортання військ у Гренландії — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Після удару рф: ситуація з електропостачанням у регіонах України

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ