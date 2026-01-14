Юлії Тимошенко оголошено про підозру у корупції – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 14 січня повідомили про вручення підозри керівниці парламентської фракції «Батьківщина» у справі щодо спроби підкупу народних депутатів України.

У офіційному повідомленні НАБУ ім’я підозрюваної не називається, однак наведені обставини справи, оприлюднене фото та ЗМІ вказують саме на Юлію Тимошенко.

📢 У Бюро зазначили: «За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань».

Слідство встановило, що мова йшла не про разові домовленості, а про регулярний і тривалий механізм співпраці, який передбачав виплати авансом. Депутатам, за версією правоохоронців, мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках — щодо утримання або неучасті у голосуваннях.

☝️ Дії підозрюваної попередньо кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Антикорупційні органи також оприлюднили записи переговорів у межах цього кримінального провадження, а також відеоматеріали вилучення коштів під час обшуків.

Раніше низка ЗМІ повідомляла, що Юлія Тимошенко стала фігуранткою справи про спробу підкупу народних депутатів. Також надходила інформація про обшуки в офісі однієї з партій, представлених у Верховній Раді. За даними джерел, йшлося про партію «Батьківщина» та офіс у Києві на вулиці Турівській.

Досудове розслідування у справі триває.