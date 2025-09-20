Субота, 20 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Заступниця голови Луганської ОВА взяла участь у регіональному «круглому столі» щодо реформування місцевого самоврядування

Денис Молотов
Денис Молотов
Заступниця голови Луганської ОВА взяла участь у регіональному «круглому столі» щодо реформування місцевого самоврядування

Заступниця голови Луганської ОВА Наталія Романенко взяла участь у регіональному «круглому столі». Під час заходу розглядали проєкт «Особливостей реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні в умовах воєнних викликів і в процесі підготовки України до вступу в Європейський Союз». Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у п’ятницю, 19 вересня.

Заступник Міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін підкреслив, що документ не змінює базові засади та ключові принципи реформи, визначені Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

📢 «Укрупнення територіальних громад і наділення їх додатковими повноваженнями та ресурсами, що відбулося протягом перших етапів реформи, істотно підсилило спроможність місцевого самоврядування та стало однією з передумов його стійкості під час повномасштабного вторгнення», – зазначив він.

Він також додав, що міжнародні організації, експерти й політики неодноразово визнавали реформу децентралізації однією з найбільш успішних серед українських трансформацій. Соціологічні опитування за останнє десятиріччя підтверджують, що саме ця реформа є однією з найпопулярніших серед громадян.

📢 «Однак ця реформа не завершена та залишається серед найвищих пріоритетів Уряду», – наголосив Рябикін.

До дискусії онлайн приєдналася директорка Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Клаудіа Лучіані. Вона підкреслила, що

📢 «Децентралізація влади – головний інструмент демократії. Ми намагаємось максимально підтримувати завершення цього процесу».

Лучіані окремо наголосила на критичній важливості впровадження адміністративної реформи для подальшого просування України до членства в ЄС.

У межах обговорення представники всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади різних рівнів акцентували на кількох ключових проблемах.

👇 Йшлося про:
  • подальший розподіл повноважень між місцевими органами та центральними структурами;
  • ліквідацію бюджетних диспропорцій;
  • запровадження ефективного механізму державного нагляду за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України.

Окремим пунктом обговорювали необхідність поглибленої гармонізації національного законодавства із законодавчими нормами Європейського Союзу.

Заступниця голови Луганської ОВА взяла участь у регіональному «круглому столі» щодо реформування місцевого самоврядування

Реформа місцевого самоврядування залишається в центрі уваги уряду, міжнародних партнерів і самих громад. В умовах війни вона набуває ще більшого значення, адже від її успішного завершення залежить не лише стійкість країни, а й майбутнє членство України в ЄС.

👉 Також нагадаємо, що своїм досвідом відновлення бізнесу у релокації, новими ідеями та напрацюваннями поділилися підприємці з Луганщини під час «Діалогу із бізнесом», який відбувся під гаслом «Підприємці з Луганщини: створюючи точки росту економіки».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Краматорську від авіаудару рф постраждали дев’ятеро цивільних

ВІЙНА

росія запустила гіперзвукову ракету під час навчань Захід-2025

ПОДІЇ

Лисичанська громада виплатила 120 тис. грн мобілізованим та добровольцям

ЛУГАНЩИНА

В ОП підтвердили затримку нового пакета санкцій ЄС проти рф

ВЛАДА

Ворожий удар по Укрзалізниці: 26 поїздів слідують із затримкою

ПОДІЇ

Європарламент відкриває своє представництво у Києві

ВАЖЛИВО

Трамп призупинив допомогу Тайваню через переговори з Китаєм – ЗМІ

ПОЛІТИКА

На Покровському напрямку зафіксовано третину зі 183 боїв за добу: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Ветерани Білокуракинщини можуть отримати до 50 000 грн для бізнесу чи самозайнятості

ЛУГАНЩИНА

Камчатку на росії знову сколихнув потужний землетрус

ПОДІЇ

Сирський ухвалив кадрові рішення щодо двох командирів

ВАЖЛИВО

184 бойових зіткнення за добу: Генштаб оприлюднив карти

ВІЙНА

Оборона Покровська: експерти попереджають про критичний момент – Sky News

ВІЙНА

З російської окупації повернули 16 українських дітей

ВЛАДА

Данія ухвалила закон для прискорення будівництва оборонних об’єктів

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"