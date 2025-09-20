Заступниця голови Луганської ОВА взяла участь у регіональному «круглому столі» щодо реформування місцевого самоврядування

Заступниця голови Луганської ОВА Наталія Романенко взяла участь у регіональному «круглому столі». Під час заходу розглядали проєкт «Особливостей реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні в умовах воєнних викликів і в процесі підготовки України до вступу в Європейський Союз». Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у п’ятницю, 19 вересня.

Заступник Міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін підкреслив, що документ не змінює базові засади та ключові принципи реформи, визначені Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

📢 «Укрупнення територіальних громад і наділення їх додатковими повноваженнями та ресурсами, що відбулося протягом перших етапів реформи, істотно підсилило спроможність місцевого самоврядування та стало однією з передумов його стійкості під час повномасштабного вторгнення», – зазначив він.

Він також додав, що міжнародні організації, експерти й політики неодноразово визнавали реформу децентралізації однією з найбільш успішних серед українських трансформацій. Соціологічні опитування за останнє десятиріччя підтверджують, що саме ця реформа є однією з найпопулярніших серед громадян.

📢 «Однак ця реформа не завершена та залишається серед найвищих пріоритетів Уряду», – наголосив Рябикін.

До дискусії онлайн приєдналася директорка Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Клаудіа Лучіані. Вона підкреслила, що

📢 «Децентралізація влади – головний інструмент демократії. Ми намагаємось максимально підтримувати завершення цього процесу».

Лучіані окремо наголосила на критичній важливості впровадження адміністративної реформи для подальшого просування України до членства в ЄС.

У межах обговорення представники всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади різних рівнів акцентували на кількох ключових проблемах.

👇 Йшлося про:

подальший розподіл повноважень між місцевими органами та центральними структурами;

ліквідацію бюджетних диспропорцій;

запровадження ефективного механізму державного нагляду за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України.

Окремим пунктом обговорювали необхідність поглибленої гармонізації національного законодавства із законодавчими нормами Європейського Союзу.

Реформа місцевого самоврядування залишається в центрі уваги уряду, міжнародних партнерів і самих громад. В умовах війни вона набуває ще більшого значення, адже від її успішного завершення залежить не лише стійкість країни, а й майбутнє членство України в ЄС.

👉 Також нагадаємо, що своїм досвідом відновлення бізнесу у релокації, новими ідеями та напрацюваннями поділилися підприємці з Луганщини під час «Діалогу із бізнесом», який відбувся під гаслом «Підприємці з Луганщини: створюючи точки росту економіки».