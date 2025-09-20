Релокація та нові можливості: історії підприємців з Луганщини

Своїм досвідом відновлення бізнесу у релокації, новими ідеями та напрацюваннями поділилися підприємці з Луганщини під час «Діалогу із бізнесом», який відбувся під гаслом «Підприємці з Луганщини: створюючи точки росту економіки». Про проведення заходу поінформувала Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у п’ятницю, 19 вересня.

📢 «Наші земляки-підприємці є прикладом соціальної відповідальності та незламності духу. Кожне робоче місце, створене ними, – це віра в наше майбутнє, кожна гривня податків – це підтримка наших Захисників і крок до Перемоги», – наголосила заступниця голови облдержадміністрації Наталія Романенко.

Одним із прикладів стала історія ветерана війни та підприємця з Лисичанська Дмитра Рясного. Разом із дружиною Ганною він створив нову пасіку у Дніпрі після того, як родинна пасіка залишилася на окупованій території. Подружжя не лише відновило справу, а й почало розвивати перспективний напрям діяльності – виготовлення інноваційних вуликів з пінополіуретану.

Рясні взяли участь у програмі «Жити назустріч» від ПУМБ. Вони розробили бізнес-план, успішно його захистили та отримали грант. Завдяки цьому родина змогла продовжити улюблену діяльність і масштабувати власний бізнес.

🌐 Ознайомитися з презентацією, яку представив Дмитро Рясний, можна за 👉 посиланням.

Під час «Діалогу» обговорювалися й питання, які хвилюють місцевих підприємців. Директор Департаменту економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської ОВА Ігор Куденко надав розгорнуті відповіді на запити ТОВ «АГК УКРАЇНА» щодо відновлення виробничих ресурсів та від ТОВ «НВП “АЕРОМЕХ”» стосовно повернення коштів за втрачене майно.

❗Підбиваючи підсумки, Наталія Романенко подякувала луганським підприємцям за їхню патріотичну позицію. Було анонсовано проведення Регіонального форуму «Бізнес Луганщини – імпульс для змін». Захід відбудеться 29 вересня у Києві за участі голови Луганської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації Олексія Харченка.

1 з 4

☝️ Також нагадаємо, що ветерани з Білокуракинської громади можуть отримати фінансову підтримку у розмірі до 50 000 гривень для створення умов ведення власного бізнесу або здійснення незалежної професійної діяльності.