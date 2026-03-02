ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Засідання РНБО щодо стратегії наступної зими

Денис Молотов
Засідання РНБО щодо стратегії наступної зими
Фото: Зеленський Володимир Олександрович / Офіс президента / facebook / 02.03.2026.

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що досвід цієї зими продемонстрував різний рівень готовності українських міст і громад до наявних загроз: частина регіонів підготувалася належно, тоді як інші не використали час перед минулою зимою ефективно. Про це глава держави повідомив у Telegram за підсумками наради з прем’єр-міністром Юлія Свириденко та секретарем РНБО України Рустем Умєров у понеділок, 2 березня.

📢 «Готуємо РНБО для затвердження стратегії на наступну зиму: повинні бути затверджені оновлені плани захисту й відновлення енергетичних обʼєктів та критичної інфраструктури в містах і громадах – комплексні плани стійкості міст та регіонів», – написав Зеленський.

Він зазначив, що під час розмови зі Свириденко та Умєровим сторони обговорили зміст уже підготовлених проєктів документів і напрацювання окремих регіонів.

📢 «Українці бачили та відчували, які міста й громади все ж таки підготувались до наявних загроз, а які не використали ефективно час перед зимою минулого року. Цього року для кожного регіону буде затверджений на рівні РНБО конкретний перелік необхідних дій, і при цьому ми збережемо й поширимо ефективні рішення тих міст та громад, які цієї зими продемонстрували найбільші результати в захисті енергосистеми та в підтримці людей», – додав шостий глава держави.

За його словами, також визначать конкретні завдання для системи протиповітряної оборони України та відповідної взаємодії з міжнародними партнерами.

👉 Нагадаємо, за зимовий період російська армія застосувала проти України 738 ракет, понад 14 670 керованих авіабомб і майже 19 тисяч ударних безпілотників.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Естонія виділяє 11 млн євро Україні через програму PURL

ВАЖЛИВО

Перед тренуванням або після: коли краще їсти горіхову пасту

СУСПІЛЬСТВО

На фронті відбулося 114 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,7 тис. дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Безбар’єрність 2026: Луганщина долучається до нових державних проєктів

ЛУГАНЩИНА

Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води

ПОДІЇ

Нова Зеландія оголосила пакет допомоги Україні та санкції проти рф

ВАЖЛИВО

Начальник Хустського ТЦК відсторонений після інциденту з мобілізацією будівельників

СУСПІЛЬСТВО

Трамп заявив, що США «розбивають Іран вщент»: ми навіть не починали

ВАЖЛИВО

Нічна атака по Україні, зафіксовано влучання дронів рф

ВІЙНА

Зеленський заявив про дефіцит систем Patriot на більшості території України

ВЛАДА

Жительку Луганська оголошено в розшук за підготовку дітей до служби в армії рф

КРИМІНАЛ

Ізраїль завдав попереджувального удару по Ірану

ПОЛІТИКА

Вчені тестують бактерії, що знищують ракові пухлини зсередини

ТЕХНОЛОГІЇ

Маніпуляція: Україна заявила про бойкот Паралімпіади

СТОПФЕЙК

Зустріч Умєрова з США: Зеленський анонсував переговори

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип