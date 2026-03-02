Засідання РНБО щодо стратегії наступної зими

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що досвід цієї зими продемонстрував різний рівень готовності українських міст і громад до наявних загроз: частина регіонів підготувалася належно, тоді як інші не використали час перед минулою зимою ефективно. Про це глава держави повідомив у Telegram за підсумками наради з прем’єр-міністром Юлія Свириденко та секретарем РНБО України Рустем Умєров у понеділок, 2 березня.

📢 «Готуємо РНБО для затвердження стратегії на наступну зиму: повинні бути затверджені оновлені плани захисту й відновлення енергетичних обʼєктів та критичної інфраструктури в містах і громадах – комплексні плани стійкості міст та регіонів», – написав Зеленський.

Він зазначив, що під час розмови зі Свириденко та Умєровим сторони обговорили зміст уже підготовлених проєктів документів і напрацювання окремих регіонів.

📢 «Українці бачили та відчували, які міста й громади все ж таки підготувались до наявних загроз, а які не використали ефективно час перед зимою минулого року. Цього року для кожного регіону буде затверджений на рівні РНБО конкретний перелік необхідних дій, і при цьому ми збережемо й поширимо ефективні рішення тих міст та громад, які цієї зими продемонстрували найбільші результати в захисті енергосистеми та в підтримці людей», – додав шостий глава держави.

За його словами, також визначать конкретні завдання для системи протиповітряної оборони України та відповідної взаємодії з міжнародними партнерами.

👉 Нагадаємо, за зимовий період російська армія застосувала проти України 738 ракет, понад 14 670 керованих авіабомб і майже 19 тисяч ударних безпілотників.