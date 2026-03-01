рф за зиму випустила по Україні 738 ракет і тисячі дронів

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська протягом останньої зими масовано застосовували різні види озброєння проти України. За його словами, зимові атаки рф включали 738 ракет, понад 14 670 керованих авіабомб (КАБ) та майже 19 тисяч ударних безпілотників (БпЛА).

Окремо шостий глава держави навів статистику за останній тиждень лютого. У цей період, за його даними, загарбники використали понад 1720 дронів, майже 1300 керованих авіабомб і більш ніж сто ракет різних типів.

📢 «Але попри все українці пройшли цю складну зиму, коли росія навіть не намагалася знайти виправдання своїм звірячим ударам по цивільній критичній інфраструктурі», — наголосив він.

☝️ Зеленський також звернув увагу, що більшість безпілотників, які застосовує рф, — це російсько-іранські «шахеди». За його словами, саме такі дрони іранський режим нині використовує для атак на країни Близького Сходу.

📢 «Злу потрібно протидіяти в будь-якій частині світу. Коли у Сполучених Штатів і партнерів є достатньо рішучості, навіть найкривавіші диктатори зрештою платять за свої злочини», — заявив глава держави.

Нагадаємо, у ніч на 1 березня (з 18:00 28 лютого) російські війська атакували Україну 123 ударними БпЛА. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 110 ворожих дронів типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни. Також відомо, що впродовж минулої доби 28 лютого на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень.