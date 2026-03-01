ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

рф за зиму випустила по Україні 738 ракет і тисячі дронів

Денис Молотов
рф за зиму випустила по Україні 738 ракет і тисячі дронів
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська протягом останньої зими масовано застосовували різні види озброєння проти України. За його словами, зимові атаки рф включали 738 ракет, понад 14 670 керованих авіабомб (КАБ) та майже 19 тисяч ударних безпілотників (БпЛА).

Окремо шостий глава держави навів статистику за останній тиждень лютого. У цей період, за його даними, загарбники використали понад 1720 дронів, майже 1300 керованих авіабомб і більш ніж сто ракет різних типів.

📢 «Але попри все українці пройшли цю складну зиму, коли росія навіть не намагалася знайти виправдання своїм звірячим ударам по цивільній критичній інфраструктурі», — наголосив він.

☝️ Зеленський також звернув увагу, що більшість безпілотників, які застосовує рф, — це російсько-іранські «шахеди». За його словами, саме такі дрони іранський режим нині використовує для атак на країни Близького Сходу.

📢 «Злу потрібно протидіяти в будь-якій частині світу. Коли у Сполучених Штатів і партнерів є достатньо рішучості, навіть найкривавіші диктатори зрештою платять за свої злочини», — заявив глава держави.

Нагадаємо, у ніч на 1 березня (з 18:00 28 лютого) російські війська атакували Україну 123 ударними БпЛА. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 110 ворожих дронів типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни. Також відомо, що впродовж минулої доби 28 лютого на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

115 бойових зіткнень на фронті: ворог активізувався на Покровському та Гуляйпільському напрямках

ПОДІЇ

Україна отримала генератори від Азербайджану

ВАЖЛИВО

Зеленський запросив Фіцо до Києва для перемовин

ВЛАДА

Європарламент підтримав нові гарантії безпеки для України та жорсткіші обмеження для рф

ПОЛІТИКА

Лідери ЄС і Північної Європи прибули до столиці України

ВАЖЛИВО

ЗМІ Ізраїлю заявили про ймовірну загибель Алі Хаменеї та генерала КВІР

ВАЖЛИВО

Тегеран повідомив про масовані атаки по базах США та Ізраїлю

ПОДІЇ

Канада посилює підтримку України у четверті роковини війни

ВАЖЛИВО

Рада ЄС продовжила санкції проти росії до 2027 року

ВАЖЛИВО

Протидія дискримінації та сексуальним домаганням в армії – Рада ухвалила закон

ПОДІЇ

Нова Зеландія оголосила пакет допомоги Україні та санкції проти рф

ВАЖЛИВО

Ракети Patriot: Зеленський заявив про нагальну потребу України

ВАЖЛИВО

Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували

ПОДІЇ

На фронті зафіксовано 230 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Крим не скорений: 12 років окупації, репресій та боротьби

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип