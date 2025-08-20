Засідання профільної групи при Луганській ОВА з виконання Нацстратегії безбар’єрності

Відбулося засідання профільної робочої групи при Луганській ОВА, присвячене практичній реалізації плану заходів із безбар’єрності на 2025–2026 роки. Сам план є частиною Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, розрахованої до 2030 року. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація в середу, 20 серпня.

Захід очолила заступниця голови обласної державної адміністрації Наталія Романенко. Вона акцентувала, що виконання завдань Нацстратегії має відбуватися узгоджено на всіх рівнях.

📢 «На виконання заходів Національної стратегії та в рамках ініціативи першої леді України Олени Зеленської “Безбар’єрність – це коли можеш”, усі громади області вже затвердили місцеві плани заходів з безбар’єрності на 2025–2026 роки. Ця робота має бути скоординованою та системною на усіх етапах», – підкреслила вона.

Учасники наради розглянули деталі використання сучасних цифрових інструментів контролю. Зокрема, йшлося про впровадження Системи стратегічного планування, моніторингу та оцінки Project UA. Ця система, побудована на принципах управління, орієнтованого на результат, дозволяє більш ефективно відстежувати, як реалізуються політики доступності в регіоні.

Особливу увагу зосередили на технічних моментах: правильності внесення інформації у Project UA. Це критично важливо, адже саме від точності даних залежить подальша якість аналізу й прийняття управлінських рішень.

✅ Відповідно до плану, регіон має виконати 119 конкретних завдань. Вони охоплюють широкий спектр заходів – від адаптації інфраструктури для маломобільних груп населення до розвитку цифрових сервісів, що спрощують доступ до послуг.

Луганщина вже зараз готується до системної реалізації Національної стратегії безбар’єрності. Виконання плану заходів на 2025–2026 роки має стати важливим кроком у створенні середовища, де кожна людина зможе вільно реалізувати свої права та можливості.

☝️ Також нагадаємо, що 13 серпня заступниця голови Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Наталія Романенко провела онлайн-брифінг «Безбар’єрність – це коли можеш» для представників військових адміністрацій населених пунктів регіону.