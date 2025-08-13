Луганщина: триває інформаційна кампанія «Безбар’єрність – це коли можеш»

13 серпня заступниця голови Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Наталія Романенко провела онлайн-брифінг «Безбар’єрність – це коли можеш» для представників військових адміністрацій населених пунктів регіону. Про це повідомила Луганська ОВА в середу, 13 серпня.

Під час виступу вона наголосила, що місцеві органи виконавчої влади мають активно впроваджувати безбар’єрність на рівні області та водночас посилювати комунікаційний компонент цієї роботи.

📢 «Нагадаю, що Національною стратегією зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року передбачено виконання 110 завдань з шістьох напрямів безбар’єрності: фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, освітньої, економічної», — зазначила Романенко.

З червня 2025 року в Україні офіційно розпочалася загальнонаціональна комунікаційна кампанія соціальних змін «Безбар’єрність – це коли можеш». Її мета — змінити підхід до взаємодії в суспільстві. Також важливо створити умови, за яких кожна людина зможе реалізувати свій потенціал без перешкод.

Ініціативу реалізує Міністерство культури та стратегічних комунікацій України спільно з пріоритетними проєктами інших міністерств. Кампанія відбувається за підтримки ЮНІСЕФ та в межах проєкту першої леді України Олени Зеленської «Без бар’єрів».

Акцент зроблено на тому, щоб безбар’єрність стала новою суспільною нормою. Це передбачає відсутність обмежень у доступі до освіти, роботи, інформації, засобів пересування, цифрових сервісів і суспільного життя загалом.

За планом організаторів, матеріали кампанії будуть розміщувати у гуманітарних хабах, центрах надання адміністративних послуг, закладах культури та освіти у громадах. Мета — привернути увагу громадян до важливості безбар’єрного середовища, у якому кожна людина відчуває себе рівною та має рівний доступ до можливостей.

☝️ Також нагадаємо, що представники громад Сватівського району поглибили знання з теми безбар’єрності, долучившись до чергової навчальної онлайн-зустрічі. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у четвер, 7 серпня.