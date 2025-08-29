П’ятниця, 29 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Заочно засуджено окупаційного «воєнкома лнр» за примусову мобілізацію

Денис Молотов
Денис Молотов
Заочно засуджено окупаційного «воєнкома лнр» за примусову мобілізацію

За матеріалами Служби безпеки України до 11 років ув’язнення засуджено керівника територіального підрозділу «військкомату лнр», який організовував примусову мобілізацію жителів Луганська для участі у війні проти України. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Засуджений є колишнім бойовиком, що воював проти сил АТО у складі проросійських формувань на Луганщині. У вересні 2021 року його призначили «начальником відділу військового комісаріату по Артемівському та Кам’янобрідському районам м. Луганська».

Від 19 лютого 2022 року, виконуючи «наказ» ватажка «лнр» леоніда пасічника, він організував масову насильницьку мобілізацію чоловіків віком від 18 до 55 років. Після короткої підготовки їх відправляли воювати у складі регулярних підрозділів армії рф проти Сил оборони України.

Заочно засуджено окупаційного «воєнкома лнр» за примусову мобілізацію ☝️ СБУ задокументувала свідчення військовополонених українських громадян, яких у Луганську примусово мобілізували та кидали у так звані «м’ясні штурми». Ці свідчення було використано стороною обвинувачення як докази в суді.

У СБУ нагадали, що примусова «мобілізація» цивільного населення є грубим порушенням конституційних прав і свобод громадян, Женевської конвенції 1949 року та інших норм міжнародного гуманітарного права.

Наразі підконтрольний зловмиснику «військкомат» входить до складу так званої «федеральної казенної установи «військовий комісаріат лнр» і продовжує приховану мобілізацію чоловічого населення на службу в армію країни-агресора.

☝️ Суд визнав ворожого «воєнкома» винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
ч. 2 ст. 260 — участь у не передбачених законом збройних формуваннях;
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 — порушення законів і звичаїв війни за попередньою змовою групи осіб.

📌 Вироком передбачено 11 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Покарання розпочнеться з моменту фактичного затримання воєнного злочинця, який перебуває у розшуку.

Розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України зібрала докази проти мешканки тимчасово окупованого Луганська, яка добровільно співпрацювала з російськими загарбниками та займала керівні посади в так званому «уряді лнр».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На Покровський та Лиманський напрямки сьогодні припало дві третини боїв – Генштаб

ВІЙНА

Коломийчиська громада виділятиме фінансову допомогу на переїзд і оренду житла

ЛУГАНЩИНА

Звернення очільника Луганської ОВА з нагоди Дня Незалежності України

ЛУГАНЩИНА

Які є можливості для навчання дітей на ТОТ: відповідь освітнього омбудсмена

ПОДІЇ

Понад 70 боїв на фронті, українські підрозділи мають успіхи на Північно-Слобожанському та Курському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

До половини боїв – на двох напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Вуді Аллен внесений у «Миротворець» через участь у кінозаході рф

СУСПІЛЬСТВО

Відомі перші країни, дозволені для множинного громадянства

ВЛАДА

Луганщина розширює співпрацю з громадськими організаціями для розвитку інклюзивності та підтримки ВПО

ЛУГАНЩИНА

Президент Португалії назвав Дональда Трампа «російським агентом»

ПОЛІТИКА

В Міноборони заявили, що військовий потенціал рф поступово знижується

ПОДІЇ

Трамп надіслав привітання Україні з нагоди Дня Незалежності

ВАЖЛИВО

Канцлер Німеччини оцінив перспективи миру між Україною та росією

ПОЛІТИКА

Фронт 24 серпня: ЗСУ відбили 179 атак ворога, завдавши значних втрат

ПОДІЇ

Українські дрони паралізували роботу НПЗ, у росії паливний колапс – АР

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"