Заочно засуджено окупаційного «воєнкома лнр» за примусову мобілізацію

За матеріалами Служби безпеки України до 11 років ув’язнення засуджено керівника територіального підрозділу «військкомату лнр», який організовував примусову мобілізацію жителів Луганська для участі у війні проти України. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Засуджений є колишнім бойовиком, що воював проти сил АТО у складі проросійських формувань на Луганщині. У вересні 2021 року його призначили «начальником відділу військового комісаріату по Артемівському та Кам’янобрідському районам м. Луганська».

Від 19 лютого 2022 року, виконуючи «наказ» ватажка «лнр» леоніда пасічника, він організував масову насильницьку мобілізацію чоловіків віком від 18 до 55 років. Після короткої підготовки їх відправляли воювати у складі регулярних підрозділів армії рф проти Сил оборони України.

☝️ СБУ задокументувала свідчення військовополонених українських громадян, яких у Луганську примусово мобілізували та кидали у так звані «м’ясні штурми». Ці свідчення було використано стороною обвинувачення як докази в суді.

У СБУ нагадали, що примусова «мобілізація» цивільного населення є грубим порушенням конституційних прав і свобод громадян, Женевської конвенції 1949 року та інших норм міжнародного гуманітарного права.

Наразі підконтрольний зловмиснику «військкомат» входить до складу так званої «федеральної казенної установи «військовий комісаріат лнр» і продовжує приховану мобілізацію чоловічого населення на службу в армію країни-агресора.

☝️ Суд визнав ворожого «воєнкома» винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 110 — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

▪ ч. 2 ст. 260 — участь у не передбачених законом збройних формуваннях;

▪ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 — порушення законів і звичаїв війни за попередньою змовою групи осіб.

📌 Вироком передбачено 11 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Покарання розпочнеться з моменту фактичного затримання воєнного злочинця, який перебуває у розшуку.

Розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

