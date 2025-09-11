Четвер, 11 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

З сокирою проти ТЦК: у Черкасах затримано чоловіка

Денис Молотов
Денис Молотов
З сокирою проти ТЦК: у Черкасах затримано чоловіка

У Черкасах чоловік поранив працівника ТЦК під час спроби перевірки документів в нього. Про це повідомила пресслужба Черкаського обласного ТЦК та СП у четвер, 11 вересня.

Інцидент стався під час заходів оповіщення, коли військові зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів. Чоловік відмовився надати будь-які документи та навіть назватися.

📢 «Під час проведення заходів оповіщення в місті Черкаси з метою перевірки військово-облікових документів зупинено особу, яка відмовилась надати будь-які документи та представлятись. У подальшому громадянин різко почав розмахувати пакетом, у якому знаходився предмет, схожий на сокиру, в результаті чого один із військовослужбовців отримав два удари в ділянку голови», – йдеться в повідомленні.

Під час затримання чоловік застосував ще один засіб – розпилив газовий балончик в обличчя іншого працівника ТЦК. Це ускладнило затримання, проте зрештою чоловіка вдалося знешкодити.

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який активно протидіяв співробітникам ТЦК. За словами правоохоронців, він перебував у так званому «розшуку». При собі чоловік мав сокиру, балончик із рідиною подразнювальної дії, а також предмет, схожий на пістолет.

👇 Цей інцидент став черговим у низці подібних шокуючих випадків.

  • Нагадаємо, раніше під Луцьком група чоловіків побилася з представниками ТЦК та відкрила вогонь із відібраної в них зброї. Також в Одеській області чоловік викрав автомобіль ТЦК і поїхав на ньому додому.
  • У Харкові силовики затримали 36-річного чоловіка, який із ножем чинив опір поліціянту та представникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).
  • У селі Дубове Ковельського району Волинської області 12 липня чоловік з лопатою протистояв співробітнику територіального центру комплектування під час виконання ним службових обов’язків.
  • У Кривому Розі 51-річний чоловік застосував газовий балончик та викрутку проти поліціянта та працівника ТЦК під час спроби перевірки документів.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Нові подробиці у вбивстві двох школярів у Шаргороді

ВАЖЛИВО

Зеленський провів переговори з Фіцо в Ужгороді

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: 158 бойових зіткнень, окупанти застосували майже 2000 дронів-камікадзе

ВІЙНА

росія атакувала Україну понад 150 дронами Shahed та ракетами

ВІЙНА

Підприємці Луганщини можуть скористатися мораторієм на фінансові зобов’язання під час воєнного стану

ЛУГАНЩИНА

Польща обговорює залучення НАТО до перехоплення російських дронів над Україною

ПОДІЇ

Франція в очікуванні нового прем’єра: рішення Макрона вже готується

ПОЛІТИКА

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 122 бойові зіткнення, окупанти застосували 1970 дронів-камікадзе

ВІЙНА

На Вінниччині вбили двох підлітків: підозрюваний вже затриманий

КРИМІНАЛ

Україна успішно протестувала власну далекобійну зброю – Зеленський

ВАЖЛИВО

У Слов’янську FPV-дрон влучив у мікроавтобус: одна людина загинула

ВІЙНА

Атака на Київщині: три «шахеди» влучили у кінний клуб

ВІЙНА

Україна відбила масовану атаку з 458 дронів і ракет

ВІЙНА

Комісія встановила масштабні збитки від лісових пожеж на Луганщині

ЛУГАНЩИНА

Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"