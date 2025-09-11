З сокирою проти ТЦК: у Черкасах затримано чоловіка

У Черкасах чоловік поранив працівника ТЦК під час спроби перевірки документів в нього. Про це повідомила пресслужба Черкаського обласного ТЦК та СП у четвер, 11 вересня.
Інцидент стався під час заходів оповіщення, коли військові зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів. Чоловік відмовився надати будь-які документи та навіть назватися.
📢 «Під час проведення заходів оповіщення в місті Черкаси з метою перевірки військово-облікових документів зупинено особу, яка відмовилась надати будь-які документи та представлятись. У подальшому громадянин різко почав розмахувати пакетом, у якому знаходився предмет, схожий на сокиру, в результаті чого один із військовослужбовців отримав два удари в ділянку голови», – йдеться в повідомленні.
Під час затримання чоловік застосував ще один засіб – розпилив газовий балончик в обличчя іншого працівника ТЦК. Це ускладнило затримання, проте зрештою чоловіка вдалося знешкодити.
Правоохоронці встановили особу чоловіка, який активно протидіяв співробітникам ТЦК. За словами правоохоронців, він перебував у так званому «розшуку». При собі чоловік мав сокиру, балончик із рідиною подразнювальної дії, а також предмет, схожий на пістолет.
👇 Цей інцидент став черговим у низці подібних шокуючих випадків.
- Нагадаємо, раніше під Луцьком група чоловіків побилася з представниками ТЦК та відкрила вогонь із відібраної в них зброї. Також в Одеській області чоловік викрав автомобіль ТЦК і поїхав на ньому додому.
- У Харкові силовики затримали 36-річного чоловіка, який із ножем чинив опір поліціянту та представникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).
- У селі Дубове Ковельського району Волинської області 12 липня чоловік з лопатою протистояв співробітнику територіального центру комплектування під час виконання ним службових обов’язків.
- У Кривому Розі 51-річний чоловік застосував газовий балончик та викрутку проти поліціянта та працівника ТЦК під час спроби перевірки документів.