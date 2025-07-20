Неділя, 20 Липня, 2025
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На Волині чоловік використав лопату проти представника ТЦК

Денис Молотов
Денис Молотов
На Волині чоловік використав лопату проти представника ТЦК

У селі Дубове Ковельського району Волинської області 12 липня сталася радикальна відсіч проти дій співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Чоловік з лопатою протистояв співробітнику територіального центру комплектування під час виконання ним службових обов’язків. Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.

Згідно з офіційною інформацією, інцидент трапився під час перевірки військово-облікових документів. Представник ТЦК підійшов до місцевого жителя з проханням пред’явити документи. У відповідь чоловік дістав лопату і вдарив нею співробітника ТЦК двічі — в обличчя та по руках, після чого втік з місця події.

На місце оперативно прибула слідчо-оперативна група, яка встановила особу нападника. Наразі йому повідомлено про підозру за статтею про погрозу або насильство щодо службової особи, яка виконує обов’язки з охорони громадського порядку.

Працівника ТЦК доставили до травмпункту Ковельського МТМО. Медики зафіксували:

  • закритий перелом пальця руки;
  • забійну рану щоки.

Йому надано медичну допомогу, загрози життю немає.

На Волині чоловік використав лопату проти представника ТЦК

☝️ Нагадаємо:

Цей випадок — не поодинокий. Лише за останні тижні зафіксовано кілька подібних протистоянь з працівниками ТЦК у різних регіонах:

  • Чернігів: поліція склала адмінпротоколи на двох чоловіків, які поводилися агресивно під час перевірки військових документів.
  • Київ: чоловік, який перебував у розшуку за уникнення мобілізації, під час затримання вкусив поліцейського.
  • Рівненщина: під час перевірки документів військового ТЦК відлупцювали по голові дерев’яною дошкою.
  • Хмельницький: чоловік відбивався ножем під час втечі від ТЦК.
  • Кривий Ріг: 51-річний чоловік застосував газовий балончик та викрутку проти поліцейського та працівника ТЦК під час спроби перевірки документів. Правоохоронець застосував табельну зброю — чоловік отримав поранення.

Ці випадки свідчать про зростання напруги в суспільстві у зв’язку з проведенням примусових мобілізаційних заходів, особливо в умовах жорсткої протидії з боку громадян.

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