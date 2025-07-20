На Волині чоловік використав лопату проти представника ТЦК

У селі Дубове Ковельського району Волинської області 12 липня сталася радикальна відсіч проти дій співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Чоловік з лопатою протистояв співробітнику територіального центру комплектування під час виконання ним службових обов’язків. Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.

Згідно з офіційною інформацією, інцидент трапився під час перевірки військово-облікових документів. Представник ТЦК підійшов до місцевого жителя з проханням пред’явити документи. У відповідь чоловік дістав лопату і вдарив нею співробітника ТЦК двічі — в обличчя та по руках, після чого втік з місця події.

На місце оперативно прибула слідчо-оперативна група, яка встановила особу нападника. Наразі йому повідомлено про підозру за статтею про погрозу або насильство щодо службової особи, яка виконує обов’язки з охорони громадського порядку.

Працівника ТЦК доставили до травмпункту Ковельського МТМО. Медики зафіксували:

закритий перелом пальця руки ;

забійну рану щоки.

Йому надано медичну допомогу, загрози життю немає.

☝️ Нагадаємо:

Цей випадок — не поодинокий. Лише за останні тижні зафіксовано кілька подібних протистоянь з працівниками ТЦК у різних регіонах:

Чернігів : поліція склала адмінпротоколи на двох чоловіків , які поводилися агресивно під час перевірки військових документів.

: поліція склала адмінпротоколи на , які поводилися агресивно під час перевірки військових документів. Київ : чоловік, який перебував у розшуку за уникнення мобілізації , під час затримання вкусив поліцейського .

: чоловік, який перебував у розшуку за , під час затримання . Рівненщина : під час перевірки документів військового ТЦК відлупцювали по голові дерев’яною дошкою .

: під час перевірки документів відлупцювали по голові . Хмельницький: чоловік відбивався ножем під час втечі від ТЦК.

чоловік відбивався ножем під час втечі від ТЦК. Кривий Ріг: 51-річний чоловік застосував газовий балончик та викрутку проти поліцейського та працівника ТЦК під час спроби перевірки документів. Правоохоронець застосував табельну зброю — чоловік отримав поранення.

Ці випадки свідчать про зростання напруги в суспільстві у зв’язку з проведенням примусових мобілізаційних заходів, особливо в умовах жорсткої протидії з боку громадян.