На Волині чоловік використав лопату проти представника ТЦК

У селі Дубове Ковельського району Волинської області 12 липня сталася радикальна відсіч проти дій співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Чоловік з лопатою протистояв співробітнику територіального центру комплектування під час виконання ним службових обов’язків. Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.
Згідно з офіційною інформацією, інцидент трапився під час перевірки військово-облікових документів. Представник ТЦК підійшов до місцевого жителя з проханням пред’явити документи. У відповідь чоловік дістав лопату і вдарив нею співробітника ТЦК двічі — в обличчя та по руках, після чого втік з місця події.
На місце оперативно прибула слідчо-оперативна група, яка встановила особу нападника. Наразі йому повідомлено про підозру за статтею про погрозу або насильство щодо службової особи, яка виконує обов’язки з охорони громадського порядку.
Працівника ТЦК доставили до травмпункту Ковельського МТМО. Медики зафіксували:
- закритий перелом пальця руки;
- забійну рану щоки.
Йому надано медичну допомогу, загрози життю немає.
☝️ Нагадаємо:
Цей випадок — не поодинокий. Лише за останні тижні зафіксовано кілька подібних протистоянь з працівниками ТЦК у різних регіонах:
- Чернігів: поліція склала адмінпротоколи на двох чоловіків, які поводилися агресивно під час перевірки військових документів.
- Київ: чоловік, який перебував у розшуку за уникнення мобілізації, під час затримання вкусив поліцейського.
- Рівненщина: під час перевірки документів військового ТЦК відлупцювали по голові дерев’яною дошкою.
- Хмельницький: чоловік відбивався ножем під час втечі від ТЦК.
- Кривий Ріг: 51-річний чоловік застосував газовий балончик та викрутку проти поліцейського та працівника ТЦК під час спроби перевірки документів. Правоохоронець застосував табельну зброю — чоловік отримав поранення.
Ці випадки свідчать про зростання напруги в суспільстві у зв’язку з проведенням примусових мобілізаційних заходів, особливо в умовах жорсткої протидії з боку громадян.