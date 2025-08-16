У Харкові чоловік ножем протидіяв працівникам ТЦК та поліціянтам

У Харкові силовики затримали 36-річного чоловіка, який із ножем чинив опір поліціянту та представникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Інцидент стався ввечері 14 серпня, коли правоохоронці в черговий раз проводили оповіщення військовозобов’язаних. Про це повідомив Офіс генерального прокурора 16 серпня.

За даними слідства, один із поліціянтів підійшов до чоловіка для перевірки документів. Однак той раптово вихопив ніж і вдарив правоохоронця у скроневу ділянку голови.

Після цього чоловік накинувся одразу на трьох співробітників ТЦК:

одному він завдав ударів ножем у голову та руку;

іншому – у голову та підключичну ділянку;

ще одному – у тулуб.

Постраждалі були терміново госпіталізовані й нині перебувають у медичних закладах.

Затримання чоловіка

Чоловік намагався втекти, ховаючись у дворах, проте правоохоронці швидко встановили його місцеперебування та затримали.

Йому вже повідомили про підозру за низкою тяжких статей Кримінального кодексу України:

ст. 348 – посягання на життя працівника правоохоронного органу;

– посягання на життя працівника правоохоронного органу; ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 – замах на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У Харківському обласному ТЦК і СП наголосили, що всі постраждалі військові комісари раніше брали безпосередню участь у відбитті російської агресії.

📢 «Замість вдячності за службу вони отримали удари ножем», – йдеться у заяві відомства.

Подібні інциденти

Останнім часом зафіксовано кілька нападів на представників ТЦК у різних регіонах України:

на Волині натовп атакував авто ТЦК після відмови місцевого жителя пред’явити документи;

у Рівному група людей заблокувала машину ТЦК і вимагала визволити мобілізованого;

у Миколаївській області невідомі з битами протидіяли співробітникам ТЦК, є поранені.

Експерти зазначають, що зростання агресії проти представників ТЦК може бути пов’язане з емоційною напругою в суспільстві через тривалу війну та жорсткі мобілізаційні заходи.