20 пунктів плану: Зеленський пояснив зміст базового документа щодо закінчення війни

Шостий президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів про зміст 20 пунктів проєкту базового документа («плану миру») між Україною, Сполученими Штатами Америки, росією та європейськими партнерами щодо завершення війни. Про це повідомляє РБК-Україна.

☝️ За словами шостого глави держави, зазначені пункти містять посилання на низку додаткових міжнародних документів, які мають закріпити безпекові, економічні та гуманітарні аспекти післявоєнного врегулювання.

📄 Супровідні документи до мирного плану:

тристоронній документ про гарантії безпеки між Україною, США та Європою;

двосторонній документ щодо гарантій безпеки для України з боку США;

дорожня карта процвітання України — напрацьований із США документ з відновлення та економічного розвитку держави з баченням до 2040 року.

Мирний план України: ключові положення

1️⃣ Підтвердження повного суверенітету України.

2️⃣ Безумовна угода про ненапад між Україною та росією зі створенням механізму моніторингу на лінії зіткнення.

3️⃣ Надання Україні надійних міжнародних гарантій безпеки.

4️⃣ Чисельність Збройних сил України у мирний час визначається на рівні 800 тисяч військовослужбовців.

5️⃣ США, НАТО та європейські партнери надають Україні гарантії безпеки за аналогією зі статтею 5.

У разі вторгнення рф — негайна військова відповідь і відновлення санкцій.

У разі агресії з боку України щодо росії або без провокації відкриття вогню по території росії без провокації — гарантії безпеки анулюються.

У разі відкриття вогню росією — гарантії набувають чинності.

Також передбачена можливість участі країн «коаліції охочих». Пункт щодо компенсації США за гарантії був викреслений. Двосторонні безпекові гарантії не виключені за цією угодою. Зокрема країни так званої «коаліції охочих» можуть долучатися до гарантій безпеки.

6️⃣ росія зобов’язується закріпити політику ненападу на Україну та Європу у своєму законодавстві.

7️⃣ Україна стає членом ЄС у чітко визначений термін і отримує короткостроковий привілейований доступ до європейського ринку. Членство в ЄС визначається частиною гарантій безпеки.

8️⃣ Формування потужного глобального пакета розвитку України через окрему інвестиційну угоду: фонд розвитку, реконструкція територій, газова інфраструктура, видобуток корисних копалин і ресурсів.

9️⃣ Створення кількох фондів відновлення з метою залучення до 800 млрд доларів.

🔟 Прискорення переговорів щодо угоди про вільну торгівлю між Україною та США. Американська сторона також розглядає можливість аналогічної угоди з росією.

1️⃣1️⃣ Підтвердження без’ядерного статусу України.

1️⃣2️⃣ Запорізька АЕС.

Компромісу наразі не досягнуто. США пропонують спільне управління Україною, США та рф (33% на 33% на 33%) із США як головним менеджером. Україна запропонувала модель 50/50 між Україною та США з передачею Україні половини електроенергії. Щодо 50% – США самостійно визначає свій розподіл. ЗАЕС, Енергодар і Каховська ГЕС мають бути демілітаризовані.

1️⃣3️⃣ Впровадження освітніх програм, спрямованих на толерантність, міжкультурне порозуміння та усунення дискримінації. Україна запроваджує європейські норми релігійної свободи та захисту мов меншин.

1️⃣4️⃣ Територіальний блок.

Найскладніше питання. Пропонувалося визнати лінію розташування військ на момент підписання угоди де-факто лінією зіткнення в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. рф має вивести війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей для набрання чинності цієї угоди.

☝️ Позиція України:

Як зазначив Зеленський, росія наполягає на виході ЗСУ з Донецької області. США пропонують варіант вільної економічної зони або проведення референдуму щодо всього документа. Якщо не буде досягнуто консенсусу на варіанті «стоїмо, де стоїмо», то вільна економічна зона може бути прийнята лише шляхом референдуму. При цьому, Зеленський зазначив, що США наполягають на референдум, але, за його словами, на голосування слід буде виносити весь документ, а не окреме питання. На референдум треба мінімум 60 днів. «І нам потрібне реальне припинення вогню на 60 днів».

1️⃣5️⃣ Після досягнення територіальних домовленостей сторони зобов’язуються не змінювати їх силовим шляхом.

1️⃣6️⃣ росія не перешкоджатиме комерційному використанню Дніпра та Чорного моря. Передбачено окрему морську угоду, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень. . В рамках цієї угоди Кінбурнська коса буде демілітаризована.

1️⃣7️⃣ Створення гуманітарного комітету: обмін полоненими «всіх на всіх», повернення цивільних заручників, дітей та політичних в’язнів.

1️⃣8️⃣ Проведення виборів в Україні у найкоротший термін після підписання угоди.

1️⃣9️⃣ Угода є юридично обов’язковою. Контроль і гарантії виконання здійснюватиме Рада миру під головуванням президента США Дональда Трампа. За порушення передбачені санкції. Після погодження — негайне повне припинення вогню.

2️⃣0️⃣ Україна ратифікує угоду через парламент та/або всеукраїнський референдум. Можливе одночасне проведення виборів і референдуму. Гарантії безпеки набудуть чинності лише після повної ратифікації або схвалення на референдумі.

Нагадаємо, 23 грудня шостий президент України заслухав доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова після зустрічей з американською командою у Маямі.

Було також заявлено, що Україна перебуває в постійному контакті зі США та чекає подальшої роботи над «мирною угодою».

👉 Також повідомлялось, що кілька кандидатур на посаду командувача повітряного командування (ПК) «Південь» уже подано, і нині готується відповідне рішення.