ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Іран підбив штурмовик США A-10 Thunderbolt II

Денис Молотов
Фото ілюстративне з відкритих джерел: військовий літак Сполучених Штатів Америки — штурмовик A-10 Thunderbolt II.

Іран підбив черговий військовий літак Сполучених Штатів Америки — штурмовик A-10 Thunderbolt II у п’ятницю, 3 квітня. Пілот врятувався і наразі перебуває в безпеці. Про це повідомляє американський телеканал CNN, посилаючись на свої джерела.

Анонімний посадовець США підтвердив, що Іран у п’ятницю підбив американський A-10 Thunderbolt II. Пілоту вдалося вивести літак за межі території Ірану, після чого він катапультувався. Далі його успішно евакуювали.

Тегеран заявив, що літак підбили іранські сили ППО в районі Ормузької протоки. Там також додали, що штурмовик нібито впав у Перську затоку.

Попередні втрати авіації

Раніше над територією Ірану вже збили американський винищувач F-15. Це стало першою такою втратою під час кампанії внаслідок ворожого вогню.

Одного з членів екіпажу підібрали американські сили, доля його напарника наразі невідома. Іран також розшукував другого члена екіпажу та пропонував винагороду за інформацію про нього.

👉 Також нагадаємо, що 3 квітня 2026 року в тимчасово окупованому Криму розбився черговий російський двомісний винищувач Су-30.

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип