П’ятниця, 8 Серпня, 2025
Втекти з України в незвичний спосіб чоловіку не вдалось – ДПСУ

Денис Молотов
Втекти з України в незвичний спосіб чоловіку не вдалось - ДПСУ

У Вінницькій області прикордонники затримали 48-річного мешканця Хмельниччини, який хотів втекти з України повітряним шляхом, перелетівши кордон із Молдовою на параплані, купленому в інтернеті. Про це повідомила ДПСУ у п’ятницю, 8 серпня.

📢 «48-річний мешканець Хмельниччини вирішив, що документи не потрібні, маршрут можна визначити “на око”, а головне – вірити у вдалу посадку», – повідомили прикордонники.

☝️ За даними прикордонників, чоловік обрав відкрите поле поблизу кордону як імпровізовану “злітну смугу”. Для польоту взяв із собою лише параплан, куплений онлайн за 500 євро, та власну впевненість у знаннях аеродинаміки.

📢 «Для старту він обрав відкрите поле, перетворивши його на власну “злітну смугу” у напрямку Молдови. Усе, що прихопив для цієї повітряної авантюри – параплан, придбаний в інтернеті за 500 євро, та впевненість, що закони аеродинаміки спрацюють на його користь», – йдеться в повідомленні.

Утім, завершити політ йому не вдалося – прикордонники Могилів-Подільського загону помітили його ще на етапі підготовки до старту. Його оперативно затримали та притягнули до адміністративної відповідальності.

🛑 У ДПСУ зазначили, що подібні спроби перетину кордону останнім часом почастішали. Зокрема, минулого тижня в Одеській області затримали 30-річного чоловіка, який видавав себе за жінку, щоб виїхати з України рейсовим автобусом.

  • Також на околиці міста Кодима, що на Одещині, правоохоронці зупинили групу людей у військовій формі, які мали намір нелегально перейти кордон у напрямку Молдови.
  • У ніч на 12 квітня двоє українців спробували втекти з України шляхом незаконного перетину кордону з Молдовою. Чоловіки намагались переплисти річку Дністер на надувних тюбінгах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

