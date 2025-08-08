Втекти з України в незвичний спосіб чоловіку не вдалось – ДПСУ

У Вінницькій області прикордонники затримали 48-річного мешканця Хмельниччини, який хотів втекти з України повітряним шляхом, перелетівши кордон із Молдовою на параплані, купленому в інтернеті. Про це повідомила ДПСУ у п’ятницю, 8 серпня.

📢 «48-річний мешканець Хмельниччини вирішив, що документи не потрібні, маршрут можна визначити “на око”, а головне – вірити у вдалу посадку», – повідомили прикордонники.

☝️ За даними прикордонників, чоловік обрав відкрите поле поблизу кордону як імпровізовану “злітну смугу”. Для польоту взяв із собою лише параплан, куплений онлайн за 500 євро, та власну впевненість у знаннях аеродинаміки.

Утім, завершити політ йому не вдалося – прикордонники Могилів-Подільського загону помітили його ще на етапі підготовки до старту. Його оперативно затримали та притягнули до адміністративної відповідальності.

🛑 У ДПСУ зазначили, що подібні спроби перетину кордону останнім часом почастішали. Зокрема, минулого тижня в Одеській області затримали 30-річного чоловіка, який видавав себе за жінку, щоб виїхати з України рейсовим автобусом.