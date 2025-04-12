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Двоє чоловіків намагалися втекти з України через Дністер до Молдови

Денис Молотов
Денис Молотов
Двоє чоловіків намагалися втекти з України через Дністер до Молдови

У ніч на 12 квітня двоє українців спробували втекти з України шляхом незаконного перетину кордону з Молдовою. Чоловіки намагались переплисти річку Дністер на надувних тюбінгах. Як повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ), порушників затримали військовослужбовці Могилів-Подільського прикордонного загону.

Вказано, що чоловіки — мешканці Києва та Вінницької області — планували дістатися Молдови вночі, щоб уникнути виявлення прикордонниками. На двох у них було одне саморобне весло, яке вони, за власними словами, знайшли по дорозі. Тюбінги, як з’ясувалося, придбали у Вінниці, а маршрут проклали самостійно.

📢 «Двоє чоловіків, мешканці Києва та Вінницької області, свідомо пішли на порушення закону, ризикуючи при цьому власним життям. Адже холодна вода, течія та нічна пора доби могли призвести до фатальних наслідків. Та заплив був коротким: прикордонний наряд оперативно затримав обох правопорушників», — зазначили у ДПСУ.

🔍 Спробу втечі виявили завдяки технічним засобам спостереження, які дозволили оперативно зреагувати. Порушників затримали на воді, не допустивши перетину державного кордону.

⚖️ Обох вчасно спійманих чоловіків було притягнуто до адміністративної відповідальності.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило адвоката з Дрогобича, який за 16 тисяч доларів США пропонував чоловіку втекти з України шляхом незаконної переправи військовозобов’язаного за кордон.

📌 Також 30 березня під час моніторингу українсько-румунської ділянки кордону, прикордонний наряд відділення «Солотвино» Мукачівського прикордонного загону помітив у воді тіло людини. За інформацією прикордонників, потопельник перебував у річці Тиса, приблизно за 30 метрів від українського берега.

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