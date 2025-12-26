Врожай-2025: Україна вийшла на друге місце в ЄС за виробництвом зернових

Збір врожаю зернових в Україні 2025 року майже завершений. Українські аграрії зібрали 57,6 млн тонн зернових культур та 17,3 млн тонн олійних. Після остаточного завершення збирання кукурудзи загальний обсяг виробництва зернових очікується на рівні близько 60 млн тонн. Про це повідомили у Міністерстві економіки у п’ятницю, 26 грудня.

У відомстві зазначили, що за поточними обсягами виробництва зернових Україна вже посідає друге місце серед країн Європейського Союзу, поступаючись лише Франції з показником 63,1 млн тонн. Водночас українські аграрії випередили Німеччину, де зібрали 45,2 млн тонн зерна, а також Польщу з результатом 36,5 млн тонн.

Особливо сильні позиції Україна зберігає у виробництві кукурудзи. У 2025 році в країні зібрали 23,5 млн тонн цієї культури, тоді як сукупний обсяг виробництва кукурудзи в усіх державах ЄС становить 57 млн тонн. За соняшником Україна також утримує беззаперечне лідерство: 9 млн тонн проти 8,5 млн тонн у країнах Євросоюзу разом.

Середня врожайність зернових культур в Україні цього року склала 5,08 тонни з гектара, що лише на 14% нижче середнього показника по ЄС. За цим критерієм держава перебуває на 18-му місці серед 27 країн Європейського Союзу. Водночас провідні виробники зерна в Європі — Франція та Німеччина — демонструють врожайність на 42–48% вищу, ніж в Україні.

У Мінекономіки наголосили, що такий розрив не пов’язаний із кліматичними чинниками, адже агровиробництво в цих країнах здійснюється у подібних агрокліматичних зонах. Це, за оцінкою відомства, свідчить про значний потенціал України для підвищення врожайності за рахунок інвестицій, впровадження сучасних технологій, розвитку аграрної інфраструктури та розширення доступу до фінансування.

Раніше повідомлялося, що у січні-липні 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні зменшився на 18,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Також нагадаємо, що у жовтні Україна експортувала 4,5 млн тонн агропродукції, що на 20,8% більше, ніж у вересні.

👉 Також нагадаємо, що в Україні за неповний 2025 рік (11 місяців) припинили роботу 11 223 компанії. Найбільший сплеск закриттів зафіксовано у вересні, коли свою діяльність одночасно завершили 1 464 підприємства.