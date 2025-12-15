Понеділок, 15 Грудня, 2025
Понад 11 тисяч підприємств припинили діяльність в Україні за 11 місяців

Денис Молотов
В Україні за неповний 2025 рік (11 місяців) припинили роботу 11 223 компанії. Найбільший сплеск закриттів зафіксовано у вересні, коли свою діяльність одночасно завершили 1 464 підприємства. Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

Найбільш життєздатною формою бізнесу виявилися акціонерні товариства — середній вік компаній, що закрилися цього року, становив 28 років і 7 місяців. Дещо менше проіснували органи місцевого самоврядування27 років і 10 місяців, а також державні підприємства26 років і 7 місяців.

Натомість найкоротший середній строк діяльності зафіксовано у благодійних організацій — близько 5 років. Також відносно швидко припиняли роботу обслуговуючі кооперативи — у середньому через 7 років і 5 місяців, а товариства з обмеженою відповідальністю — приблизно через 8,5 року.

Найбільш уразливою категорією у 2025 році стали громадські організації: загалом припинили діяльність 1 498 ГО. Середній строк існування громадських організацій в Україні становить 11 років.

За регіональним розподілом найбільше закриттів зафіксовано у Києві1 289 компаній, що становить 12% від загальної кількості. Далі йдуть Дніпропетровська область (824 закриття), Львівська (772), Одеська (738) та Київська область (589).

Суттєво різниться і середній строк існування підприємств залежно від сфери діяльності. Найдовше працювали компанії у сфері освіти23 роки і 10 місяців, охорони здоров’я23 роки і 7 місяців, а також ветеринарної діяльності — понад 22 роки.

Водночас наймолодшими серед тих, що найчастіше припиняли роботу у 2025 році, стали підприємства у сфері IT та охоронної діяльності — їхній середній вік становив близько 5 років.

☝️ Нагадаємо, за підсумками третього кварталу 2025 року реальний ВВП України зріс на 2,1% у річному вимірі, перевищивши попередню оцінку Мінекономіки. Загалом за дев’ять місяців зростання реального ВВП становило 1,3%.

💲Також було повідомлено, що Національний банк України (НБУ) суттєво наростив продаж валюти.

Цей матеріал став можливим завдяки проєкту «Голоси України», який є частиною програми SAFE, що реалізується Європейським центром свободи преси та медіа (ECPMF) у партнерстві з ЛЖСІ в рамках Ініціативи Ганни Арендт та за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Партнери програми не впливають на зміст публікацій редакції та не несуть за нього відповідальності.

