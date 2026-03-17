Війна з Іраном підштовхує світ до продовольчої кризи

Війна з Іраном та ескалація конфлікту може спричинити серйозну дестабілізацію глобальних продовольчих ринків і призвести до різкого зростання кількості людей, які стикаються з нестачею їжі. Про це повідомляє Bloomberg у вівторок, 17 березня, із посиланням на оцінки Всесвітньої продовольчої програми ООН.

За прогнозами організації, до 45 мільйонів осіб можуть опинитися в умовах гострої нестачі продовольства, тоді як загальна кількість людей, які відчуватимуть перебої з постачанням їжі, може зрости до 363 мільйонів.

☝️ Одним із ключових факторів ризику є можливі перебої судноплавства через Ормузьку протоку, а також зростання загроз для перевезень у Червоному морі.

Експерти зазначають, що бойові дії призводять до подорожчання пального та добрив. Саме це, своєю чергою, створює додатковий тиск на аграрний сектор і продовольчі ринки далеко за межами Близького Сходу.

Заступник виконавчого директора WFP Карл Скау попередив, що у разі затягування конфлікту світ зіткнеться із серйозними наслідками.

📢 «Якщо конфлікт триватиме, він спричинить шокові хвилі по всьому світу, і найбільше постраждають родини, які вже не можуть дозволити собі їжу», – наголосив він.

Вже зараз порушення логістики в регіоні Перської затоки негативно впливає на найбільш вразливі країни. Зокрема на Судан та Сомалі, де стрімко зростають ціни на базові товари.

☝️ Найбільші ризики прогнозуються для країн Африки, які значною мірою залежать від імпорту продовольства та пального. За оцінками WFP, кількість людей, які відчувають нестачу їжі в цих регіонах, може зрости ще на 20%.

Раніше Іран заявляв про наміри атакувати іноземні судна у разі спроби проходження через Ормузьку протоку. Водночас у Пентагоні зазначили, що протока залишається відкритою: наразі немає підтверджень її мінування або повного контролю з боку Ірану.

📌 Також Дональд Трамп заявляв, що низка країн може направити військові кораблі до району Ормузької протоки для забезпечення безпечного судноплавства. Але дуже скоро заявив, що США більше не потребують допомоги країн НАТО у війні проти Ірану після того, як вони не погодились підтримати забезпечення безпеки в Ормузькій протоці.