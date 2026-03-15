Трамп просить союзників направити кораблі до Ормузької протоки

Ормузька протока може стати зоною спільної військово-морської операції. Низка держав розглядає можливість направлення військових кораблів для забезпечення безпечного судноплавства на тлі загрози її блокування з боку Ірану. Про це заявив президент США Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

📢 «Багато країн, особливо ті, що постраждали від спроб Ірану закрити Ормузьку протоку, направлять військові кораблі разом зі Сполученими Штатами, щоб зберегти протоку відкритою і безпечною», – написав американський лідер.

За словами Трампа, до потенційної операції можуть долучитися кілька великих держав, економіка яких значною мірою залежить від стабільності морських перевезень у цьому регіоні. Йдеться, зокрема, про Китай, Францію, Японію, Південну Корею та Велику Британію.

Президент США також заявив, що американські військові нібито вже знищили значну частину військового потенціалу Ірану, однак загроза окремих атак все ще залишається.

📢 «Ми вже знищили 100% військових можливостей Ірану, але їм легко відправити один-два дрони, закласти міну або запустити ракету малої дальності», – зазначив Трамп.

Він додав, що Сполучені Штати продовжать наносити удари по іранських позиціях, поки загроза для судноплавства у регіоні не буде усунута.

📢 «Ми будемо бомбити узбережжя і продовжимо знищувати іранські катери та кораблі. Так чи інакше, ми скоро зробимо Ормузьку протоку відкритою, безпечною і вільною», – наголосив президент США.

Також 47-й президент США додав, що готовий до командної роботи з іншими країнами у протидії Ірану:

📢 «Сполучені Штати Америки перемогли і повністю знищили Іран як військово, економічно, так і в усіх інших аспектах, але країни світу, які отримують нафту через Ормузьку протоку, повинні піклуватися про цей прохід, і ми допоможемо — ДУЖЕ! США також координуватимуться з цими країнами, щоб усе проходило швидко, гладко і добре. Це завжди мало бути командною роботою, і тепер так і буде — це об’єднає світ у прагненні до гармонії, безпеки та вічного миру!».

📌 Нагадаємо, раніше Трамп заявляв про намір надати повноцінне страхування ризиків для суден, які здійснюють перевезення через Ормузьку протоку. Втім, США поки що не запропонували військові ескорти для торговельних суден, а плани страхування зіткнулися з низкою практичних труднощів.

Водночас Іран раніше попереджав, що може атакувати іноземні судна, які спробують пройти через Ормузьку протоку.

Ця морська ділянка вважається однією з ключових енергетичних артерій світу, через яку транспортується значна частина глобальних поставок нафти.