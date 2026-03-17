США вже не потрібна допомога НАТО у війні з Іраном

Сполучені Штати більше не потребують допомоги країн НАТО у війні проти Ірану після того, як вони не погодились підтримати забезпечення безпеки в Ормузькій протоці. Про це повідомив Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social у вівторок, 17 березня.

📢 «Більшість наших “союзників” по НАТО повідомили Сполученим Штатам, що не хочуть брати участь у нашій військовій операції проти терористичного режиму Ірану на Близькому Сході. Незважаючи на те що майже кожна країна рішуче погодилася з тим, що ми робимо, і що Ірану ні в якому разі не можна дозволити мати ядерну зброю», – написав він.

За словами Трампа, така позиція союзників не стала для нього несподіванкою.

📢 «Я завжди вважав НАТО, на яке ми витрачаємо сотні мільярдів доларів щороку, захищаючи ці самі країни, односторонньою вулицею. Ми захищатимемо їх, але вони нічого не робитимуть для нас, зокрема, у час потреби», – заявив президент США.

👇 Американський лідер також оголосив про значні результати військової кампанії проти Ірану.

📢 «На щастя, ми знищили іранські збройні сили! Їхній флот зник, їхні повітряні сили зникли, їхні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційні станції зникли, і, можливо, найголовніше, їхні лідери практично на всіх рівнях зникли, щоб ніколи більше не загрожувати нам, нашим союзникам на Близькому Сході чи світу!», – зазначив він.

Після цього Трамп підсумував, що США більше не потребують підтримки партнерів.

📢 «Ми більше не “потребуємо” і не бажаємо допомоги країн НАТО – ми ніколи її не потребували», – наголосив він.

Він додав, що це також стосується таких партнерів, як Японія, Австралія та Південна Корея.

📢 «Як президент Сполучених Штатів Америки – безперечно найпотужнішої країни у світі – ми не потребуємо допомоги ні від кого!», – резюмував Трамп.

📌 Зазначимо, що ця заява пролунала після відставки одного з ключових посадовців адміністрації — радника з питань боротьби з тероризмом Джо Кента, який залишив посаду через незгоду з війною проти Ірану. За його словами, Тегеран не становив безпосередньої загрози для США.

👉 Раніше, 14 березня, Дональд Трамп закликав союзників направити військові кораблі до району Ормузької протоки для забезпечення безпечного судноплавства. Однак, ця ініціатива не отримала широкої підтримки.