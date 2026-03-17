США вже не потрібна допомога НАТО у війні з Іраном

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

Сполучені Штати більше не потребують допомоги країн НАТО у війні проти Ірану після того, як вони не погодились підтримати забезпечення безпеки в Ормузькій протоці. Про це повідомив Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social у вівторок, 17 березня.

📢 «Більшість наших “союзників” по НАТО повідомили Сполученим Штатам, що не хочуть брати участь у нашій військовій операції проти терористичного режиму Ірану на Близькому Сході. Незважаючи на те що майже кожна країна рішуче погодилася з тим, що ми робимо, і що Ірану ні в якому разі не можна дозволити мати ядерну зброю», – написав він.

За словами Трампа, така позиція союзників не стала для нього несподіванкою.

📢 «Я завжди вважав НАТО, на яке ми витрачаємо сотні мільярдів доларів щороку, захищаючи ці самі країни, односторонньою вулицею. Ми захищатимемо їх, але вони нічого не робитимуть для нас, зокрема, у час потреби», – заявив президент США.

👇 Американський лідер також оголосив про значні результати військової кампанії проти Ірану.

📢 «На щастя, ми знищили іранські збройні сили! Їхній флот зник, їхні повітряні сили зникли, їхні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційні станції зникли, і, можливо, найголовніше, їхні лідери практично на всіх рівнях зникли, щоб ніколи більше не загрожувати нам, нашим союзникам на Близькому Сході чи світу!», – зазначив він.

Після цього Трамп підсумував, що США більше не потребують підтримки партнерів.

📢 «Ми більше не “потребуємо” і не бажаємо допомоги країн НАТО – ми ніколи її не потребували», – наголосив він.

Він додав, що це також стосується таких партнерів, як Японія, Австралія та Південна Корея.

📢 «Як президент Сполучених Штатів Америки – безперечно найпотужнішої країни у світі – ми не потребуємо допомоги ні від кого!», – резюмував Трамп.

📌 Зазначимо, що ця заява пролунала після відставки одного з ключових посадовців адміністрації — радника з питань боротьби з тероризмом Джо Кента, який залишив посаду через незгоду з війною проти Ірану. За його словами, Тегеран не становив безпосередньої загрози для США.

👉 Раніше, 14 березня, Дональд Трамп закликав союзників направити військові кораблі до району Ормузької протоки для забезпечення безпечного судноплавства. Однак, ця ініціатива не отримала широкої підтримки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Хезболла випустила понад 100 ракет по півночі Ізраїлю

ПОДІЇ

рф влаштувала інформаційну операцію і запустила 40 “Ланцетів” на Київ – “Флеш” розповів деталі появи уламків у центрі столиці

ПОДІЇ

США почали масштабне вивільнення нафти зі стратегічних резервів

ЕКОНОМІКА

На росії оштрафували та посилили блокування Telegram

ПОДІЇ

Зустріч із бізнесом Луганщини: роль жінок на сучасному ринку праці

ЛУГАНЩИНА

В Ірані вважають всю територію України «законною ціллю»

ВАЖЛИВО

Трамп: без підтримки США Україна не вистояла б й дня

ПОЛІТИКА

На Закарпатті посадовцю ТЦК інкримінують службову недбалість

КРИМІНАЛ

росіяни здійснили 65 атак на різних напрямках фронту – Генштаб

ВІЙНА

Тристоронню зустріч щодо «Дружби» зірвано – Сіярто

ПОЛІТИКА

У частині маршруток Києва підняли тариф на проїзд

СУСПІЛЬСТВО

рф атакувала транспорт і громади на Сумщині: є загиблі

ВІЙНА

Справу про вбивство ексспікера Ради Парубія передали до суду

ВАЖЛИВО

Масована атака рф на Київщину: чотири людини загинули, понад двадцять – поранені

ПОДІЇ

Україна та Румунія домовилися про співпрацю в енергетиці й обороні

ВАЖЛИВО
