Понеділок, 17 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Війна спричинила масштабну житлову кризу в Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Війна спричинила масштабну житлову кризу в Україні

В Україні війна спричинила безпрецедентну житлову кризу, яка вплинула на житловий фонд по всій країні. За даними Міжнародної організації з міграції ООН, зруйновано або пошкоджено понад 236 тисяч будівель. А кількість недоступних через російських окупантів квартир і будинків перевищила 2,5 мільйона одиниць. Це відповідає приблизно десятій частині всього житлового фонду держави.

☝️ У звіті йдеться про те, що одночасно формується масштабна соціальна проблема, пов’язана з дефіцитом муніципального житла, нерегульованим ринком оренди та тривалою міграцією населення. За оцінками МОМ, близько 10,6 мільйона людей були змушені покинути свої домівки. Хоча більшість виїхала за кордон, значна частина залишилася всередині країни.

Серед внутрішньо переміщених осіб — приблизно 3,7 мільйона українців. Дві третини з них уже зіткнулися зі складнощами у сплаті вартості житла. Фахівці додають, що багатьом переселенцям доводиться витрачати особисті заощадження, більшість яких вичерпано через високі ціни на оренду, що для багатьох перевищують 50% їхнього щомісячного доходу.

📢 У доповіді наголошується, що, поки бойові дії продовжуються, забезпечення житлом переміщених осіб залишається однією з ключових гуманітарних проблем.

МОМ також пропонує довгострокові рішення: навчання нових професій, покращення можливостей для працевлаштування та створення стійких умов проживання у громадах, які приймають переселенців.

Голова місії МОМ в Україні Роберт Тернер підкреслив, що організація продовжує підтримувати і людей, і громади, які їх приймають. Зокрема, він зазначив, що МОМ працює над комплексними підходами для подолання наслідків житлової кризи та відновлення стабільності серед тих, хто вимушено залишив свої домівки.

👉 Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві померла 73-річна Наталія Ходимчук, дружина першої жертви Чорнобильської катастрофи Валерія Ходемчука. Жінка зазнала тяжких поранень під час чергової російської атаки «шахедом».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Літніх переселенців з Луганщини забезпечать смартфонами

ЛУГАНЩИНА

Кількість постраждалих у Києві зросла — нові дані щодо наслідків атаки

ВАЖЛИВО

росія обстріляла Харківщину: четверо загиблих, серед поранених — діти

ВІЙНА

Бойкот студії «Квартал-95»: артисти відмовляються від участі у концерті

ВАЖЛИВО

Німеччина уважно стежить за розслідуванням у справі «Мідас»

ПОЛІТИКА

На Покровському напрямку відбили 48 атак, ворог активний на Лиманському – Генштаб

ВІЙНА

Колаборанти впроваджують мілітаризацію дітей на Луганщині

КРИМІНАЛ

Корупційна справа «Мідас»: за участі міністра Галущенка проводяться слідчі дії

ВАЖЛИВО

Кількість боїв на фронті за добу зросла майже на чверть: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради «Енергоатому»

ВАЖЛИВО

Ветерани можуть отримати компенсацію за товари, придбані для ведення свого бізнесу

СУСПІЛЬСТВО

У Карелії розбився російський винищувач Су-30: екіпаж загинув

ПОДІЇ

Патрулювала в школі на лінійці: засуджено поліцейську-зрадницю за роботу на окупантів під час захоплення Купʼянська

ПОДІЇ

Колаборант з Луганська постане перед судом за примусову мобілізацію

КРИМІНАЛ

На фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень за добу: карти від Генштабу

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"