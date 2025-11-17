Війна спричинила масштабну житлову кризу в Україні

В Україні війна спричинила безпрецедентну житлову кризу, яка вплинула на житловий фонд по всій країні. За даними Міжнародної організації з міграції ООН, зруйновано або пошкоджено понад 236 тисяч будівель. А кількість недоступних через російських окупантів квартир і будинків перевищила 2,5 мільйона одиниць. Це відповідає приблизно десятій частині всього житлового фонду держави.

☝️ У звіті йдеться про те, що одночасно формується масштабна соціальна проблема, пов’язана з дефіцитом муніципального житла, нерегульованим ринком оренди та тривалою міграцією населення. За оцінками МОМ, близько 10,6 мільйона людей були змушені покинути свої домівки. Хоча більшість виїхала за кордон, значна частина залишилася всередині країни.

Серед внутрішньо переміщених осіб — приблизно 3,7 мільйона українців. Дві третини з них уже зіткнулися зі складнощами у сплаті вартості житла. Фахівці додають, що багатьом переселенцям доводиться витрачати особисті заощадження, більшість яких вичерпано через високі ціни на оренду, що для багатьох перевищують 50% їхнього щомісячного доходу.

📢 У доповіді наголошується, що, поки бойові дії продовжуються, забезпечення житлом переміщених осіб залишається однією з ключових гуманітарних проблем.

МОМ також пропонує довгострокові рішення: навчання нових професій, покращення можливостей для працевлаштування та створення стійких умов проживання у громадах, які приймають переселенців.

Голова місії МОМ в Україні Роберт Тернер підкреслив, що організація продовжує підтримувати і людей, і громади, які їх приймають. Зокрема, він зазначив, що МОМ працює над комплексними підходами для подолання наслідків житлової кризи та відновлення стабільності серед тих, хто вимушено залишив свої домівки.

