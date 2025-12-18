Верховна Рада зробила крок до заміни «копійки» на «шаг»

Верховна Рада України у четвер, 18 грудня, підтримала у першому читанні законопроєкт про перейменування обігової розмінної монети з «копійки» на «шаг», як це раніше запропонував Національний банк України. Про це йшлося під час пленарного засідання парламенту. Також про «історичне» рішення повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

✅За відповідне рішення проголосували 264 народні депутати.

Законопроєкт було зареєстровано 1 жовтня 2025 року. Наразі документ готують до другого читання, яке, за попереднім планом, має відбутися 27 грудня.

☝️ Ініціатори наголошують, що заміна «копійки» на «шаг» має символічне значення та стане логічним завершенням грошової реформи 1996 року. За словами народних депутатів, назва «шаг» є органічною для української культурної традиції та неодноразово згадується у творах Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Котляревського та інших класиків української літератури.

Історично шаги вже перебували в грошовому обігу: у 1918 році Центральна Рада випускала розмінні гроші номіналом від 10 до 50 шагів, які використовувалися до 1919 року. Після встановлення радянської влади ці грошові одиниці були скасовані більшовиками.

📢 «Це рішення має не лише технічний, а й символічний зміст. “Копійка” — спадщина московської імперії та радянського минулого. Натомість “шаг” — історична українська назва, яка вживалася ще за часів Гетьманщини й Української Народної Республіки», — пояснюють автори ініціативи.

Під час засідання парламент також обговорював можливість проведення додаткового пленарного дня 27 грудня, щоб ухвалити законопроєкт у цілому. Відповідна пропозиція набрала 241 голос.

За даними Національного банку України, нині в обігу перебуває майже 14 млрд монет. У перспективі регулятор планує випуск лише монет номіналом «50 шагів» — протягом приблизно 3–4 років, у кількості десятків мільйонів одиниць. Усі інші монети передбачається карбувати від 1 гривні і вище.

☝️ Нагадаємо, НБУ ще з 2024 року наполягає на зміні назви розмінних монет, пояснюючи цю ініціативу необхідністю відновлення історичної справедливості, дерусифкації та відродження національних традицій.