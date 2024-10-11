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ЕКОНОМІКА

НБУ подав до Ради законопроєкт про перейменування монет

Денис Молотов
Денис Молотов
НБУ подав до Ради законопроєкт про перейменування монет

Національний банк України (НБУ) подав до Верховної Ради України та просить внести на розгляд пакет законопроєктів, які передбачають перейменування розмінної монети з копійки на шаг. Про це стало відомо від голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Депутат також оприлюднив офіційне звернення очільника НБУ Андрія Пишного до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Звернення містить прохання підтримати ініціативу щодо зміни назви української розмінної монети.

Як пояснюється у зверненні, НБУ просить підтримати ініціативу про перейменування української розмінної монети з «копійки» на «шаг». Мета цього кроку полягає у розірванні останніх символічних зв’язків між українською та російською валютами, що дозволить завершити грошову реформу.

📢 «Як це і планувалося зробити ще на початку 1990-х років, коли вже було створено ескізи розмінної монети шаг та викарбувані перші експериментальні зразки таких монет», — зазначається у тексті Пишного.

У НБУ наголошують, що разом з експертами з історії, нумізматики та археології дійшли висновку, що назва «копійка» має зв’язок з тривалою окупацією України росією, яка продовжувалась протягом кількох століть. У зв’язку з цим до Верховної Ради було подано пропозиції щодо внесення змін до законодавства та Податкового кодексу.

Національний банк вважає, що перейменування є важливим кроком у відновленні історичної справедливості та дерусифікації української валюти. Також цей крок має сприяти відродженню національних традицій.

Якщо законопроєкти будуть підтримані парламентом, нові монети — шаги — замінять копійки. Вже викарбувані монети залишаться в обігу і будуть використовуватись паралельно з новими. Важливо зазначити, що впровадження цих змін не потребуватиме додаткових витрат.

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