Верховна Рада збільшила виплату при народженні дитини

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13532, яким передбачено збільшення одноразової допомоги при народженні дитини до 50 тисяч гривень. За документ проголосували 294 народні депутати, повідомила пресслужба парламенту у середу, 5 листопада.

📢 «Метою ініціативи є створення умов для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження», — зазначено у повідомленні Верховної Ради.

☝️ Нові розміри соціальних виплат почнуть діяти з 1 січня 2026 року:

7000 грн — допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих осіб;

— допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих осіб; 50000 грн — одноразова допомога при народженні дитини;

— одноразова допомога при народженні дитини; « Пакунок малюка » — одноразова натуральна допомога або грошова компенсація на вибір батьків;

— одноразова натуральна допомога або грошова компенсація на вибір батьків; 7000 грн — допомога для догляду за дитиною до 1 року (також виплачуватиметься дітям, народженим у 2025 році, яким ще не виповнився рік);

— допомога для догляду за дитиною до 1 року (також виплачуватиметься дітям, народженим у 2025 році, яким ще не виповнився рік); 8000 грн — програма « єЯсла » для догляду за дитиною від 2 до 3 років у разі працевлаштування матері чи іншого законного представника;

— програма для догляду за дитиною від 2 до 3 років у разі працевлаштування матері чи іншого законного представника; для дітей з інвалідністю встановлено підвищувальний коефіцієнт 1,5 при визначенні розміру допомоги;

встановлено при визначенні розміру допомоги; 8000 грн — програма « єСадок » — допомога для догляду за дитиною від 4 до 6 років, якщо немає місця у комунальних дитсадках (з 2028 року);

— програма — допомога для догляду за дитиною від 4 до 6 років, якщо немає місця у комунальних дитсадках (з 2028 року); 5000 грн — одноразова допомога «пакунок школяра» для учнів перших класів.

📌 Нагадаємо, у травні Міністерство соціальної політики представило оновлений проєкт підтримки сімей у період до та після народження дитини. Він передбачав виплату 50 тисяч гривень і додаткові програми допомоги.

У серпні парламент підтримав цей законопроєкт у першому читанні.

🔹 Наразі допомога при народженні дитини в Україні становить 41 280 гривень. З яких – 10 320 грн виплачується одразу, а решта — щомісяця по 860 грн протягом трьох років.

👉 Також нагадаємо, що Верховна Рада в 17-й раз продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у вівторок, 21 жовтня.