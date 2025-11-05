Середа, 5 Листопада, 2025
Верховна Рада збільшила виплату при народженні дитини

Денис Молотов
Денис Молотов
Верховна Рада збільшила виплату при народженні дитини

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13532, яким передбачено збільшення одноразової допомоги при народженні дитини до 50 тисяч гривень. За документ проголосували 294 народні депутати, повідомила пресслужба парламенту у середу, 5 листопада.

📢 «Метою ініціативи є створення умов для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження», — зазначено у повідомленні Верховної Ради.

☝️ Нові розміри соціальних виплат почнуть діяти з 1 січня 2026 року:
  • 7000 грн — допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих осіб;
  • 50000 грн — одноразова допомога при народженні дитини;
  • «Пакунок малюка» — одноразова натуральна допомога або грошова компенсація на вибір батьків;
  • 7000 грн — допомога для догляду за дитиною до 1 року (також виплачуватиметься дітям, народженим у 2025 році, яким ще не виповнився рік);
  • 8000 грн — програма «єЯсла» для догляду за дитиною від 2 до 3 років у разі працевлаштування матері чи іншого законного представника;
  • для дітей з інвалідністю встановлено підвищувальний коефіцієнт 1,5 при визначенні розміру допомоги;
  • 8000 грн — програма «єСадок» — допомога для догляду за дитиною від 4 до 6 років, якщо немає місця у комунальних дитсадках (з 2028 року);
  • 5000 грн — одноразова допомога «пакунок школяра» для учнів перших класів.

📌 Нагадаємо, у травні Міністерство соціальної політики представило оновлений проєкт підтримки сімей у період до та після народження дитини. Він передбачав виплату 50 тисяч гривень і додаткові програми допомоги.
У серпні парламент підтримав цей законопроєкт у першому читанні.

🔹 Наразі допомога при народженні дитини в Україні становить 41 280 гривень. З яких – 10 320 грн виплачується одразу, а решта — щомісяця по 860 грн протягом трьох років.

👉 Також нагадаємо, що Верховна Рада в 17-й раз продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у вівторок, 21 жовтня.

