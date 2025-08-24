Венс: рф погодилася на поступки та визнала територіальну цілісність України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що російська федерація вперше за понад три роки повномасштабної війни продемонструвала готовність до серйозних поступок. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу NBC News.

За його словами, кремль фактично визнав провал своєї ключової мети – встановлення у Києві маріонеткового режиму, а також необхідність збереження територіальної цілісності України.

📢 «Я думаю, що росіяни вперше за 3,5 роки цього конфлікту пішли на значні поступки президенту Трампу. Вони дійсно виявили готовність бути гнучкими щодо деяких своїх основних вимог. Вони говорили про те, що необхідно для закінчення війни», – наголосив Венс.

Він уточнив, що москва більше не наполягає на підпорядкуванні Києва та нав’язуванні підконтрольної влади.

📢 «Я не казав, що росіяни поступилися в усьому. Втім, вони поступилися у визнанні того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, це було головною вимогою на початку», – пояснив політик.

Віцепрезидент підкреслив, що саме український народ визначатиме власні кордони та майбутнє країни. Він також зауважив, що в адміністрації Дональда Трампа побачили «значні поступки з обох сторін».

Разом з тим, Венс підкреслив, що кремль досі не демонструє готовності до припинення вогню.

📢 «Якщо подивитися на поведінку росіян, то вони не хочуть припинення вогню. І цьому є складні причини. Ми, звичайно, наполягали на припиненні вогню, але, знову ж таки, ми не контролюємо дії росії, інакше війна закінчилася б 7 місяців тому», – заявив він.

Американський посадовець додав, що у президента США є важелі впливу для тиску на кремль. Втім, запевнив, що президент США «має багато козирів, щоб чинити тиск і спробувати покласти край цьому конфлікту, і саме це ми й будемо робити».

Раніше Венс наголошував, що Вашингтон не має наміру нескінченно фінансувати війну. За його словами, головне завдання адміністрації Трампа – домогтися її завершення дипломатичним шляхом у найкоротші строки.