Венесуела оголосила масштабну мобілізацію

Венесуельський уряд оголосив про початок масової мобілізації збройних сил у відповідь на посилену військову активність США у Карибському регіоні. Про це повідомив міністр оборони Володимир Падріно Лопес, уточнивши, що підготовка включатиме сухопутні, повітряні, морські й резервні підрозділи, а також Боліваріанську міліцію, передає CNN.

За заявою міністра, до маневрів залучать широке коло сил — від регулярної армії до формувань цивільного резерву, створеного ще за часів Уго Чавеса. Офіційна позиція Каракасу — дати відповідь на те, що місцева влада називає «імперіалістичною загрозою» з боку Вашингтона.

Напруга зростає після перекидання до регіону найпотужнішого американського авіаносця. USS Gerald R. Ford прибув у зону відповідальності Південного командування США, куди входить і більша частина Латинської Америки.

США пояснюють такі кроки боротьбою з наркотрафіком; водночас Вашингтон посилює політичний тиск на режим Ніколаса Мадуро і навіть обговорює можливі сценарії силового тиску. Американські військові за останні тижні завдали кількох ударів по передбачуваних наркосудах у Карибському морі.

У відповідь венесуельське керівництво готує план дій на випадок наземної операції, який, за повідомленнями ЗМІ, передбачає елементи партизанської оборони. Крім того, влада оголосила про широкі навчання та відпрацювання мобілізаційних процедур.

Ситуація в регіоні лишається напруженою: з одного боку — демонстрація сили та протидія незаконним потокам наркотиків. З іншого — ризик ескалації, що підвищує загрозу подальшої загостреності у карибському басейні.

За інформацією ЗМІ, адміністрація президента США Дональда Трампа розробила декілька варіантів військових дій проти провладного режиму Венесуели.