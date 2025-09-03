США атакували судно з наркотиками з Венесуели в Карибському морі

Американські військові завдали удару по судну з Венесуели в Карибському морі у вівторок, 2 вересня, яке перевозило значні обсяги наркотиків. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

📢 «Ми щойно, буквально кілька хвилин тому, підбили човен з наркотиками, і там було дуже багато наркотиків. І це не останнє. Наркотики надходять до нашої країни вже давно… Ці – з Венесуели», – написав Трамп.

За словами президента, удар було завдано по судну, яке діяло від імені визнаної нарко-терористичної організації Tren de Aragua (TDA). Внаслідок операції ліквідовано 11 бойовиків, при цьому американські військові не зазнали втрат. Трамп підкреслив, що цей удар є попередженням для тих, хто наважиться на спробу ввезти наркотики до США.

Як пише Reuters, представник Пентагону підтвердив факт «прицільного удару по судну з наркотиками», проте не розкрив тип наркотиків та засоби атаки. Міністерство комунікацій Венесуели поки не надало коментарів.

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що судно вийшло з Венесуели та було знищене в південній частині Карибського басейну. Він охарактеризував атаку як «летальний удар».

Наразі в регіоні перебувають сім військових кораблів США та один атомний підводний човен швидкої атаки. Загальна чисельність персоналу становить понад 4 500 моряків і морських піхотинців.

Серед кораблів присутні USS San Antonio, USS Iwo Jima та USS Fort Lauderdale, які можуть перевозити гелікоптери та запускати крилаті ракети Tomahawk. Повітряний компонент забезпечують розвідувальні літаки P-8, що здійснюють польоти над міжнародними водами та збирають дані.

Нагадаємо, у серпні самопроголошений президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив мобілізацію ополчення через присутність американських військових кораблів біля узбережжя.

Раніше США заявляли про намір вживати всіх необхідних заходів для боротьби з наркотрафіком та притягнення до відповідальності винних. Крім того, американський уряд подвоїв винагороду за інформацію про Мадуро, якого США не визнають законним президентом Венесуели.

☝️ Також нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп під час пресконференції у Білому домі у вівторок, 2 вересня, зробив кілька гучних заяв щодо російського диктатора владіміра путіна та війни в Україні. Відповідаючи на запитання журналістів, він натякнув, що має нову інформацію, яка може привернути значну увагу.