Вашингтон зробив ще один виняток для Угорщини із санкцій

Денис Молотов
Вашингтон вилучив із санкційного списку проєкт будівництва нових енергоблоків атомної електростанції Пакш-2 в Угорщині, який реалізується російською державною корпорацією «росатом». Про відповідне рішення повідомив державний секретар США Марко Рубіо, спілкуючись із журналістами.

☝️ За словами Рубіо, виняток запроваджено для забезпечення довгострокової енергетичної безпеки Угорщини.

📢 «Є питання з атомною електростанцією (в Угорщині – ред.), яка вже будується і її потрібно завершити. Оскільки це стосується російської компанії, яка займалася проєктуванням і будівництвом, ми хочемо, щоб вони змогли завершити будівництво, адже прагнемо, щоб угорці були енергонезалежними», – наголосив дипломат.

Крім того, США ухвалили тимчасове рішення про річний виняток із санкцій щодо постачання російських нафти та газу до Угорщини.

📢 «Це дуже мала частина того, що продає росія. Це майже все, що вони (Угорщина – ред.) купують, і втрата доступу до цих енергетичних ресурсів була б для них глибоко дестабілізаційною», – додав Рубіо, пояснюючи позицію Вашингтона.

Контекст проєкту Пакш-2
  • Будівництво нових енергоблоків у межах проєкту Пакш-2 стало можливим після угоди між росією та Угорщиною, підписаної у грудні 2014 року.
  • Проєкт передбачає спорудження п’ятого й шостого блоків чинної АЕС, яка працює з 1980-х років.
  • Генеральним підрядником виступає «росатом», а фінансові розрахунки здійснюються через підсанкційний «газпромбанк», який уже використовується для взаєморозрахунків за енергоносії.

Раніше Будапешт домігся повного виведення Пакш-2 з-під обмежень Євросоюзу, запроваджених проти росії. Таким чином, ЄС уже визнав стратегічність цього проєкту для енергетичної політики Угорщини.

Політичний вимір рішення США

Скасування санкцій США щодо Пакш-2, а також виняток для експорту російських енергоносіїв стали одними з ключових питань візиту прем’єра Угорщини Віктора Орбана до Вашингтона на початку листопада 2025 року. Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом угорська сторона наполягала на необхідності таких змін.

Після перемовин Орбан заявив, що Угорщина нібито домоглася повного звільнення газових і нафтових поставок через газопровід «Турецький потік» та нафтопровід «Дружба» від американських санкцій. Проте вже у Вашингтоні уточнили: ідеться лише про річний виняток, а не про повне зняття обмежень.

