Виняток для Угорщини з енергетичних санкцій має обмежений термін

Адміністрація президента США Дональда Трампа заперечила твердження угорської сторони про нібито безстрокове звільнення Будапешта від американських санкцій на імпорт російських енергоносіїв. У Вашингтоні наголосили, що йдеться лише про тимчасовий — річний — виняток. Про це повідомив представник Білого дому, цитує агентство Reuters.

Розбіжності виникли після візиту угорської делегації до США. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у Facebook, що переговори з американською стороною нібито були «повністю успішними» й прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан досяг «необмеженого за часом» послаблення санкцій.

📢 «Прем’єр-міністр чітко сказав: під час зустрічі з президентом США нам підтвердили безстрокове звільнення від санкцій», — написав Сійярто.

☝️ Проте у Вашингтоні рішуче спростували цю заяву. Представник Білого дому уточнив, що виняток діятиме лише протягом одного року, а не безстроково, як стверджує угорська сторона.

Крім того, домовленість передбачає, що Угорщина має диверсифікувати свої енергопостачання. Доведеться придбати американський скраплений природний газ (СПГ) на суму близько 600 мільйонів доларів.

📌 Нагадаємо, під час зустрічі президента США Дональда Трампа з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Білому домі 7 листопада, американський лідер дійсно заявив, що розглядає можливість винятку з санкцій для Угорщини, аби вона могла тимчасово продовжити закупівлі російської нафти.

Раніше Орбан стверджував, що США надали Будапешту винятки як на постачання нафти, так і газу з рф. Але це твердження виявилося помилковим або перебільшеним.

👉 Також раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Індія майже повністю відмовилася від закупівлі російської нафти.