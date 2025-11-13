Четвер, 13 Листопада, 2025
Вашингтон допоможе Україні відновити енергосистему після атак росії

Денис Молотов
Сполучені Штати продовжують обговорення з Україною щодо надання оборонної зброї і технічного обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, яка систематично страждає від цілеспрямованих атак росії. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час брифінгу для журналістів після міністерської зустрічі G7 у Канаді, повідомляє Укрінформ у четвер, 13 листопада.

Держсекретар зазначив, що Вашингтон активно обговорює з українською стороною їхні нагальні потреби, і консультації тривають. Він наголосив на важливості підтримки України в зимовий період. Адже, російська стратегія спрямована на руйнування енергетичної інфраструктури, щоб деморалізувати українське суспільство і послабити його здатність до опору.

☝️ Рубіо акцентував, що США ведуть діалог із Києвом не лише щодо постачання оборонної зброї, необхідної для захисту енергетичних об’єктів, але й щодо точного енергетичного обладнання, потрібного для відновлювальних робіт після ударів.

📢 «Ось чому ми ведемо з ними (з українською стороною – ред.) переговори щодо оборонної зброї, аби вони мали змогу захистити свою мережу. І я знаю, що ми постійно ведемо технічні переговори щодо конкретного (енергетичного – ред.) обладнання, яке їм потрібне», – зазначив держсекретар США.

Окремо держсекретар торкнувся питання політичних позицій сторін щодо припинення війни. За його словами, росія продовжує заявляти про свої наміри встановити контроль над усією територією Донецької області. Україна принципово відкидає такі вимоги.

Тим часом російські сили й надалі здійснюють масовані атаки по енергосистемі України, створюючи додаткові виклики для населення та критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, зустріч міністрів країн G7 у Канаді завершилася спільною домовленістю посилити економічний тиск на росію. Необхідно змусити її припинити агресію проти України.

👉 Також нагадаємо, що 13 листопада російські війська завдали дронових ударів по енергетичній інфраструктурі одразу у трьох регіонах України.

