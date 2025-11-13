Дрони рф атакували енергооб’єкти України у трьох регіонах

У ніч на четвер, 13 листопада, російські війська завдали дронових ударів по енергетичній інфраструктурі одразу у трьох регіонах України. Про це повідомило НЕК «Укренерго».

📢 «На ранок є пошкоджене обладнання та знеструмлені споживачі у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Вночі були також атаковані енергооб’єкти на Одещині. Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів», – йдеться у повідомленні компанії.

В «Укренерго» також зазначили, що через наслідки попередніх атак у більшості областей діють графіки погодинних відключень, які охоплюють від двох до чотирьох черг. Найбільше навантаження і, відповідно, максимальні знеструмлення очікуються ввечері.

Крім того, у регіонах, де діють графіки відключень, запроваджені й обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

☝️ Попри пошкодження, споживання електроенергії залишається стабільно високим, тому «Укренерго» закликає громадян до ощадливого користування енергією.

📢 «Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами, перенесіть енергоємні процеси на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості часу вимушених відключень», – звернулися у компанії.

📍 Напередодні повідомлялося про нові російські удари по енергетичних об’єктах, унаслідок яких без світла залишилися близько 27 тисяч абонентів у трьох областях. Також фіксувалися аварійні відключення електроенергії в Сумах і Херсоні.

👉 Також нагадаємо, що Велика Британія оголосила про новий пакет підтримки в понад 17 млн доларів для ремонту енергетичного сектору України, який зазнає масованих російських атак.