ВАКС розглядає запобіжний захід для експосла України в США Ольги Стефанішиної

Вищий антикорупційний суд 5 серпня розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу колишній віцепрем’єрці з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та експослу України у США Ользі Стефанішиній. Рішення проголосять 6 серпня. Про це Суспільному повідомила пресслужба ВАКС.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили Стефанішиній про нову підозру. На початку судового засідання її захист клопотав про проведення розгляду у закритому режимі.

Нагадаємо, 3 серпня шостий президент України В.О. Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполучених Штатах.

Аргументи прокурора САП: майно, статки та застава

На засіданні суду прокурор САП повідомив, що Стефанішина підозрюється у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона здійснила низку витрат, які перевищують її офіційні доходи та заощадження.

За даними обвинувачення, сумарна вартість набутих за півтора року активів склала 13,9 млн грн:

Нерухомість: У 2024–2025 роках придбано дві однокімнатні квартири в житловому комплексі «Файна таун» у Києві. Перемовини щодо угоди Стефанішина здійснювала через близьку подругу й не внесла майно до декларації. Також не задекларовано витрати на подальший ремонт.

У 2024–2025 роках придбано дві однокімнатні квартири в житловому комплексі «Файна таун» у Києві. Перемовини щодо угоди Стефанішина здійснювала через близьку подругу й не внесла майно до декларації. Також не задекларовано витрати на подальший ремонт. Оренда та проживання: З січня по квітень 2024 року експосадовиця орендувала квартиру на вулиці Ярославів Вал у Києві за 1300 доларів на місяць, а згодом переїхала до квартири матері в ЖК «Львівська площа». Проживання в цих об’єктах у декларації відображено не було.

З січня по квітень 2024 року експосадовиця орендувала квартиру на вулиці Ярославів Вал у Києві за 1300 доларів на місяць, а згодом переїхала до квартири матері в ЖК «Львівська площа». Проживання в цих об’єктах у декларації відображено не було. Транспорт та інші витрати: Стефанішина користувалася автомобілем Mercedes-Benz, оформленим на її помічника (який також сплачував за неї штрафи). Окрім цього, не вказано витрати на авіаквитки, лікування матері та готівку на ремонт.

Прокурор зауважив, що основними джерелами доходів підозрюваної були зарплата, відшкодування за відрядження та аліменти, при цьому готівка з рахунків не знімалася, а продаж майна чи позики були відсутні.

Зважаючи на ризики переховування та впливу на свідків, сторона обвинувачення клопоче про заставу у розмірі 13 млн 312 тис. грн, а також покладення обов’язків прибувати за викликом, повідомляти про зміну місця проживання та утримуватися від спілкування зі свідками.

Позиція захисту та коментар Ольги Стефанішиної

Сторона захисту наполягає, що підозра є необґрунтованою, а розмір застави — неефективним та завищеним. Адвокати зазначили, що задекларовані доходи Стефанішиної становлять 3,75 млн грн, тому застава за законом не може перевищувати 10,196 млн грн.

За твердженням адвокатів, доказів щодо вказівок купівлі квартир подрузі немає, оскільки та мала власні офіційні доходи понад 5 млн грн. Витрати на авіаквитки компенсувалися державою, оренда здійснювалася законно, факт використання автомобіля підлеглого не доведено, а листування щодо купівлі будинку за $250 тисяч стосувалося лише обговорення можливої розстрочки.

Сама Ольга Стефанішина прокоментувала процесуальні дії, заявивши, що перебуває в Україні й «спокійно ставиться» до розслідування:

📢 «Значну частину питань, що зʼявляються у медіа, зокрема щодо нерухомості, я понад рік тому коментувала публічно й доволі докладно. Ще після перших публікацій я сама надала журналістам усі необхідні документи щодо квартири, щодо якої виникали питання. Мені не було й немає чого приховувати», — заявила вона.

Попередні розслідування

Раніше Стефанішина фігурувала у справі НАБУ щодо розтрати 2,52 млн грн бюджетних коштів під час тендеру Мін’юсту у 2013–2014 роках (разом із вихідцями з відомства часів Олени Лукаш), яка наразі слухається у ВАКС.

Улітку 2025 року журналісти hromadske дослідили придбання матір’ю посадовиці Надією Кравець трикімнатної квартири площею 99,8 кв. м у ЖК «Львівська площа» за 3,04 млн грн, тоді як ринкові ціни від забудовника починалися від 12 млн грн (Стефанішина пояснювала це інвестиціями батьків ще у 2019 році).

Крім того, після розслідування «Української правди» щодо можливого управління об’єктами нерухомості через АРМА (зокрема Будинком профспілок) її колишнім чоловіком, у липні 2025 року САП відкрила кримінальне провадження для перевірки причетності ексурядовиці. Експосадовиця називала спроби пов’язати її з діяльністю колишнього чоловіка маніпулятивними.