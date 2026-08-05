До суду скеровано справи керівників захоплених залізничних станцій на Луганщині

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти щодо чотирьох пособників рф. В умовах тимчасової окупації вони добровільно очолили залізничні станції на Луганщині та забезпечували логістику російських військ. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За матеріалами справи, двоє обвинувачених у різний час керували станцією Кіндрашівська-Нова, яку окупанти включили до складу створеного ними псевдодержавного підприємства залізничного транспорту.

Серед них — колишня працівниця АТ «Укрзалізниця», яка перейшла на бік ворога навесні 2022 року. А також мешканець Щастинського району, який обійняв цю «посаду» восени 2024 року.

Фігуранти забезпечували безперебійний рух військових ешелонів, а також вантажних потягів із металопрокатом, зерном та іншим майном, яке окупанти вивозили до рф. Крім того, вони організовували тимчасове зберігання вагонів-цистерн із пальним для забезпечення потреб російських військ.

🔹 Співпраця з комендатурами та розміщення особового складу рф

Ще двоє обвинувачених упродовж 2023-2024 років очолили захоплені росіянами залізничні станції Городній та Старобільськ.

Слідством встановлено, що вони забезпечували функціонування транспортної інфраструктури в координації з російськими військовими комендатурами, звітували окупаційному командуванню про виконання графіків перевезень і надавали приміщення станцій для тимчасового розміщення особового складу збройних сил рф.

⚖️Юридична кваліфікація

Наразі всіх чотирьох фігурантів оголошено у розшук.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів їх обвинувачують у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, УСБУ в Закарпатській області та УСБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Закарпатської та Івано-Франківської обласних прокуратур.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру двом мешканцям Луганської області, які добровільно співпрацюють з окупаційною адміністрацією та обіймають посади в незаконній «прокуратурі лнр» на тимчасово окупованій території.