ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

До суду скеровано справи керівників захоплених залізничних станцій на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
До суду скеровано справи керівників захоплених залізничних станцій на Луганщині
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти щодо чотирьох пособників рф. В умовах тимчасової окупації вони добровільно очолили залізничні станції на Луганщині та забезпечували логістику російських військ. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

До суду скеровано справи керівників захоплених залізничних станцій на Луганщині 01
Служба безпеки України.

За матеріалами справи, двоє обвинувачених у різний час керували станцією Кіндрашівська-Нова, яку окупанти включили до складу створеного ними псевдодержавного підприємства залізничного транспорту.

Серед них — колишня працівниця АТ «Укрзалізниця», яка перейшла на бік ворога навесні 2022 року. А також мешканець Щастинського району, який обійняв цю «посаду» восени 2024 року.

Фігуранти забезпечували безперебійний рух військових ешелонів, а також вантажних потягів із металопрокатом, зерном та іншим майном, яке окупанти вивозили до рф. Крім того, вони організовували тимчасове зберігання вагонів-цистерн із пальним для забезпечення потреб російських військ.

🔹 Співпраця з комендатурами та розміщення особового складу рф

Ще двоє обвинувачених упродовж 2023-2024 років очолили захоплені росіянами залізничні станції Городній та Старобільськ.

Слідством встановлено, що вони забезпечували функціонування транспортної інфраструктури в координації з російськими військовими комендатурами, звітували окупаційному командуванню про виконання графіків перевезень і надавали приміщення станцій для тимчасового розміщення особового складу збройних сил рф.

⚖️Юридична кваліфікація

Наразі всіх чотирьох фігурантів оголошено у розшук.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів їх обвинувачують у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, УСБУ в Закарпатській області та УСБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Закарпатської та Івано-Франківської обласних прокуратур.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру двом мешканцям Луганської області, які добровільно співпрацюють з окупаційною адміністрацією та обіймають посади в незаконній «прокуратурі лнр» на тимчасово окупованій території.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Вибухи у Хмельницькому: у ЗСУ пояснили причину

ВАЖЛИВО

Лисичанська громада спрямує 745 тисяч гривень на допомогу військовим

ЛУГАНЩИНА

Пенсійний фонд Луганщини перевиконав план власних надходжень на 155% у І півріччі

ЛУГАНЩИНА

Пентагон терміново запросив у Конгресу $18,2 млрд на ППО

ПОЛІТИКА

Яблучний Спас: давні обряди, церковний зміст і традиції Луганщини

ЕКСКЛЮЗИВ

Оздоровлення дітей з Рубіжного та Сіверськодонецька: громади реалізують програми підтримки

ЛУГАНЩИНА

Кабмін організовує зустрічі з бізнесом після масованої атаки

ВАЖЛИВО

Бити по пускових установках: які Україна має можливості протидіяти балістиці

ПОДІЇ

Енергетична допомога від Австрії: три області України отримали нове обладнання

ВЛАДА

Чверть боїв на Покровському і Костянтинівському напрямку – карта від Генштабу

ВІЙНА

Нічна атака рф на Київщину: постраждали п’ятеро людей, серед них дитина

ВІЙНА

Україна обговорила з Британією посилення ППО

ВАЖЛИВО

Оборонні підприємства до 10 серпня мають подати документи для підтвердження статусу критично важливих: як це зробити

ПОДІЇ

Генштаб: понад чверть з 259 боїв прийшлася на три напрямки

ВІЙНА

Сіверськодонецька громада компенсує до 50 000 гривень на зубопротезування

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип