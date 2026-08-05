Сіверськодонецька громада компенсує до 50 000 гривень на зубопротезування

У Сіверськодонецькій міській територіальній громаді запровадили новий вид фінансової допомоги для окремих категорій мешканців. Програма передбачає відшкодування витрат на зубопротезування та підготовче лікування у розмірі до 50 000 гривень. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Компенсація надається відповідно до медичних показань для трьох категорій жителів громади:

Особи з інвалідністю І або II групи.

Особи віком від 60 років.

Діти з інвалідністю.

Грошова допомога виплачується одноразово як відшкодування вже понесених витрат. Це означає, що пацієнт спочатку проходить лікування за власні кошти, після чого подає підтвердні документи для повернення фінансів. Обов’язковою умовою є наявність фіскальних чеків та платіжних документів.

Отримати послуги можна в будь-якій державній стоматологічній поліклініці, приватній клініці або в лікаря-ФОП за умови наявності у закладу офіційної медичної ліцензії.

Послуги, які покриваються програмою, та існуючі винятки

Програма орієнтована на відновлення жувальної функції та мовлення й покриває наступні етапи:

🦷 Діагностика: первинний огляд лікаря, рентгенографія, комп’ютерна томографія (КТ/КПКТ).

первинний огляд лікаря, рентгенографія, комп’ютерна томографія (КТ/КПКТ). 🦷 Підготовка: терапевтичне та хірургічне лікування карієсу, пульпіту, чистка та пломбування каналів, видалення зруйнованих зубів, встановлення пломб та знеболення.

терапевтичне та хірургічне лікування карієсу, пульпіту, чистка та пломбування каналів, видалення зруйнованих зубів, встановлення пломб та знеболення. 🦷Протезування: виготовлення, примірка та встановлення металокерамічних, акрилових, нейлонових, бюгельних протезів або вкладок, а також їх подальша корекція.

Водночас відшкодування не надаватиметься за:

Проведення суто косметичних та естетичних процедур. Виготовлення протезів із використанням дорогоцінних металів (золота, платини, паладію).

📋 Контакти та додаткова інформація

Детально ознайомитися з офіційним Положенням про порядок надання допомоги можна на вебпорталі міської адміністрації за 👉 посиланням.

📞 Отримати персональну консультацію щодо переліку документів та порядку їх подачі можна в Управлінні соціального захисту населення за телефоном гарячої лінії: 097 847 14

Також нагадаємо, що прифронтові громади Луганщини продовжують активну роботу з надання компенсації громадянам за знищене внаслідок бойових дій майно.