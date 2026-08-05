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Сіверськодонецька громада компенсує до 50 000 гривень на зубопротезування

Денис Молотов
Денис Молотов
Сіверськодонецька громада компенсує до 50 000 гривень на зубопротезування
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Сіверськодонецькій міській територіальній громаді запровадили новий вид фінансової допомоги для окремих категорій мешканців. Програма передбачає відшкодування витрат на зубопротезування та підготовче лікування у розмірі до 50 000 гривень. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Компенсація надається відповідно до медичних показань для трьох категорій жителів громади:

  • Особи з інвалідністю І або II групи.
  • Особи віком від 60 років.
  • Діти з інвалідністю.

Грошова допомога виплачується одноразово як відшкодування вже понесених витрат. Це означає, що пацієнт спочатку проходить лікування за власні кошти, після чого подає підтвердні документи для повернення фінансів. Обов’язковою умовою є наявність фіскальних чеків та платіжних документів.

Отримати послуги можна в будь-якій державній стоматологічній поліклініці, приватній клініці або в лікаря-ФОП за умови наявності у закладу офіційної медичної ліцензії.

Послуги, які покриваються програмою, та існуючі винятки
Сіверськодонецька громада компенсує до 50 000 гривень на зубопротезування 01
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Програма орієнтована на відновлення жувальної функції та мовлення й покриває наступні етапи:

  • 🦷Діагностика: первинний огляд лікаря, рентгенографія, комп’ютерна томографія (КТ/КПКТ).
  • 🦷Підготовка: терапевтичне та хірургічне лікування карієсу, пульпіту, чистка та пломбування каналів, видалення зруйнованих зубів, встановлення пломб та знеболення.
  • 🦷Протезування: виготовлення, примірка та встановлення металокерамічних, акрилових, нейлонових, бюгельних протезів або вкладок, а також їх подальша корекція.

Водночас відшкодування не надаватиметься за:

  1. Проведення суто косметичних та естетичних процедур.
  2. Виготовлення протезів із використанням дорогоцінних металів (золота, платини, паладію).
📋 Контакти та додаткова інформація

Детально ознайомитися з офіційним Положенням про порядок надання допомоги можна на вебпорталі міської адміністрації за 👉 посиланням.

📞 Отримати персональну консультацію щодо переліку документів та порядку їх подачі можна в Управлінні соціального захисту населення за телефоном гарячої лінії: 097 847 14

Також нагадаємо, що прифронтові громади Луганщини продовжують активну роботу з надання компенсації громадянам за знищене внаслідок бойових дій майно.

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