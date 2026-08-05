Сіверськодонецька громада компенсує до 50 000 гривень на зубопротезування

У Сіверськодонецькій міській територіальній громаді запровадили новий вид фінансової допомоги для окремих категорій мешканців. Програма передбачає відшкодування витрат на зубопротезування та підготовче лікування у розмірі до 50 000 гривень. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.
Компенсація надається відповідно до медичних показань для трьох категорій жителів громади:
- Особи з інвалідністю І або II групи.
- Особи віком від 60 років.
- Діти з інвалідністю.
Грошова допомога виплачується одноразово як відшкодування вже понесених витрат. Це означає, що пацієнт спочатку проходить лікування за власні кошти, після чого подає підтвердні документи для повернення фінансів. Обов’язковою умовою є наявність фіскальних чеків та платіжних документів.
Отримати послуги можна в будь-якій державній стоматологічній поліклініці, приватній клініці або в лікаря-ФОП за умови наявності у закладу офіційної медичної ліцензії.
Послуги, які покриваються програмою, та існуючі винятки
Програма орієнтована на відновлення жувальної функції та мовлення й покриває наступні етапи:
- 🦷Діагностика: первинний огляд лікаря, рентгенографія, комп’ютерна томографія (КТ/КПКТ).
- 🦷Підготовка: терапевтичне та хірургічне лікування карієсу, пульпіту, чистка та пломбування каналів, видалення зруйнованих зубів, встановлення пломб та знеболення.
- 🦷Протезування: виготовлення, примірка та встановлення металокерамічних, акрилових, нейлонових, бюгельних протезів або вкладок, а також їх подальша корекція.
Водночас відшкодування не надаватиметься за:
- Проведення суто косметичних та естетичних процедур.
- Виготовлення протезів із використанням дорогоцінних металів (золота, платини, паладію).
📋 Контакти та додаткова інформація
Детально ознайомитися з офіційним Положенням про порядок надання допомоги можна на вебпорталі міської адміністрації за 👉 посиланням.
📞 Отримати персональну консультацію щодо переліку документів та порядку їх подачі можна в Управлінні соціального захисту населення за телефоном гарячої лінії: 097 847 14
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