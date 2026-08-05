4 серпня у Києві відбулася публічна дискусія «Локальні голоси Луганщини: пам’ять, ідентичність, майбутнє», організована в рамках проєкту «Локальні голоси Луганщини в загальнонаціональному діалозі». Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

До заходу долучилась Катерина Безгинська, заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації.

📢 «Збереження пам’яті про Луганщину сьогодні – це інвестиція в її повернення завтра. Наше завдання – не дати перервати зв’язок між людьми, які змушені були покинути домівки, і культурною спадщиною регіону. Це питання не лише пам’яті, а й майбутньої відбудови», – зазначила вона.

Учасники дискусії обговорили роль культурної пам’яті у формуванні національної єдності, значення усної історії як інструменту документування війни та досвіду вимушеного переміщення. У фокусі також було те, яку роль у збереженні культурної спадщини тимчасово окупованих територій України відіграють державні інституції, музеї, громадські організації, медіа та освітнє середовище.

До участі долучилися представники державної та регіональної влади, громадськість, освітяни, а також фахівці, які працюють над збереженням спадщини, документуванням пам’яті та підтримкою громад. Усі присутні мали можливість поставити питання спікерам, а також долучити інші теми у дискусію.

📝 Тематичні блоки та учасники першої панелі

Розмова тривала в межах чотирьох тематичних панелей:

Пам’ять як основа національної єдності. Локальна ідентичність Луганщини та шлях від стереотипів до нового суспільного діалогу. Культура як інструмент відновлення. Луганщина після окупації: питання пам’яті, партнерства й відбудови.

Під час першої панелі, окрім заступниці очільника Луганської області, також виступали історик і краєзнавець Валерій Негматов, професорка Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Олександра Ляшенко та радник голови Луганської ОДА з питань молоді Роман Білоус.

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🔹 Організатори та партнери ініціативи

Проєкт реалізує громадська організація «Центр спільного розвитку “Дієва громада”» у партнерстві з Луганським обласним краєзнавчим музеєм, громадською організацією «Арт-Резиденція Плюс-Мінус» та Старобільською районною державною адміністрацією в рамках ініціативи «Спадщина. Простір для роботи».

Захід відбувся за підтримки міжнародного благодійного фонду «ІЗОЛЯЦІЯ. Платформа культурних ініціатив» та програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

👉 Також нагадаємо, що представники влади Луганщини на онлайн-зустрічі із представниками бізнесу області обговорили вплив бойових дій на стан ґрунтів.