П’ятниця, 31 Жовтня, 2025
В Укренерго повідомили про масштабні відключення електроенергії

Денис Молотов
В Україні знову зафіксовано нові знеструмлення внаслідок російських дронових атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомила компанія НЕК «Укренерго» у п’ятницю, 31 жовтня.

📢 «Внаслідок дронових атак на енергооб’єкти – на ранок є нові знеструмлення у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів», – йдеться у повідомленні.

За інформацією компанії, упродовж доби в країні діятимуть погодинні відключення світла — від 0,5 до 3 черг, залежно від навантаження. Також для промислових підприємств по всій території України запроваджено графіки обмеження потужності.

Разом із тим, попри часткові відключення, рівень споживання залишається високим. В «Укренерго» уточнили, що вранці 31 жовтня обсяг використання електроенергії був на 2,8% нижчим, ніж напередодні, але ця різниця пояснюється саме тим, що у багатьох областях діють відключення.

☝️ У компанії закликали громадян раціонально користуватися електроприладами:

📢 «Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами до кінця поточної доби. Коли світло з’являється за графіком – не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно», – звернулися до українців в Укренерго.

В Укренерго повідомили про масштабні відключення електроенергії Згідно з поясненнями енергетиків, споживачі кожної області, які не належать до критичної інфраструктури, поділені на шість черг (груп). Якщо застосовуються три черги графіків, це означає, що половина користувачів у регіоні перебуває без електропостачання. У разі чотирьох черг — обмеження охоплюють до 70% споживачів.

Тривалість вимкнень також різниться:
  • одна черга — близько 4 годин без світла,
  • дві черги — 8 годин,
  • три черги — 12 годин,
  • чотири черги — понад 12 годин на добу.

Як саме розподіляється навантаження протягом дня, вирішує місцева обленерго.

📌 Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе по території України. Унаслідок ударів постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури, через що було запроваджено аварійні відключення. Найбільших ушкоджень зазнала Вінницька область.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що під час відбиття атаки активно працювали підрозділи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, які знищили більшість запущених безпілотників.

