В Україні збільшують кількість індустріальних парків

В Україні зареєстровано одразу шість нових індустріальних парків, які функціонуватимуть у різних регіонах та дозволять створити понад 5100 робочих місць. Відповідне рішення вже внесено до Реєстру індустріальних парків. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

✅ Черкащина

Індустріальний парк БІОСЕНС запрацює у Степанківській сільській громаді Черкаського району. Він розміститься на площі 29,7 га та спеціалізуватиметься на переробці сільськогосподарської продукції, виробництві харчових продуктів, логістиці, агротехнологіях, виробництві кормів та енергетики. Очікується створення до 500 робочих місць та залучення близько 970 млн грн інвестицій.

✅ Кіровоградщина

У місті Олександрія функціонуватиме парк СТАН-ІНВЕСТ, що працюватиме на площі 11,6 га. Його діяльність буде спрямована на машинобудування, металообробку, виробництво металоконструкцій, ремонт обладнання та інженерні послуги. Концепція передбачає створення 250 нових робочих місць і інвестиції на суму 323 млн грн.

✅ Волинь

Найбільший за кількістю робочих місць індустріальний парк – ЛЮБЛИНЕЦЬ – відкриють у Ковельському районі. На площі 49,7 га працюватимуть підприємства харчової промисловості: від переробки фруктів та овочів до виробництва олії, хлібобулочних виробів та інших продуктів. Заплановано створити до 2500 робочих місць і залучити понад 653 млн грн інвестицій.

✅ Тернопільщина

У місті Зборів на площі 15,5 га функціонуватиме парк ЗБОРІВ. Його ключовими напрямами стануть виробництво напоїв, переробка агропродукції, складська та транспортна логістика. Тут планується до 250 робочих місць та інвестиції обсягом 232 млн грн.

✅ Одещина

Парк ОДЕСА НОВА ПАРК працюватиме на площі 16,4 га. Учасники розвиватимуть машинобудування, металообробку, харчову промисловість, альтернативну енергетику, IT та науково-технічні проєкти. Концепція передбачає до 700 робочих місць і майже 1 млрд грн інвестицій.

✅ Вінниччина

Індустріальний парк ІНТЕГРАЛ з’явиться у Вінниці на площі 17,9 га. Він об’єднає компанії з виробництва харчових продуктів, меблів, машинобудування, електротехніки, легкої промисловості, телекомунікацій і науки. Очікується створення до 930 робочих місць із загальним обсягом інвестицій у 1 млрд грн.

Завдяки цим проєктам загальний Реєстр індустріальних парків України вже налічує 104 об’єкти. Вони розглядаються як важливий інструмент розвитку регіонів, залучення інвестицій і стимулювання зайнятості.

☝️ Нагадаємо, що раніше в Україні було зареєстровано ще три нові індустріальні парки у Волинській, Львівській та Івано-Франківській областях, які мають створити близько 4,5 тисячі робочих місць.

👉 Також раніше було повідомлено, що на онлайн-зустрічі з представниками бізнесу Луганської області, яка відбулася в межах ініціативи «Діалог із бізнесом», обговорили актуальні перспективи розвитку підприємництва через індустріальні парки.