П’ятниця, 8 Серпня, 2025
ГОЛОВНАЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Денис Молотов
Бізнес Луганщини ознайомили з можливостями індустріальних парків – ОВА

На онлайн-зустрічі з представниками бізнесу Луганської області, яка відбулася в межах ініціативи «Діалог із бізнесом», обговорили актуальні перспективи розвитку підприємництва через індустріальні парки. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Перший заступник голови обласної військової адміністрації Олексій Смирнов під час відкриття заходу акцентував увагу учасників на позитивному прикладі індустріального парку нового покоління «КИТ». Він успішно вже функціонує в Київській області. За його словами, цей проєкт уже залучив близько 148 мільйонів гривень з державного бюджету, які були спрямовані на покращення транспортної та інженерної інфраструктури.

До обговорення також долучився Павло Пригородов, який обіймає посаду заступника директора департаменту, що опікується промисловістю, транспортом і мережею автомобільних доріг області. У своїй доповіді він окреслив роль індустріальних парків у зміцненні національної економіки та вказав на потенціал таких проєктів для залучення інвестицій і запуску нових виробництв.

Від імені Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України виступив Антон Андрієнко. Він нагадав, що індустріальні парки — це інструмент, перевірений часом і досвідом різних країн. Вони дозволяють підприємствам суттєво економити завдяки спільному використанню інфраструктури. Також громади, де працюють такі об’єкти, отримують додаткові податкові надходження.

📢 «На жаль, багато прикладів, коли бізнес релокувався, але так і не запрацював. Тому створення індустріальних парків – це можливість для відновлення саме таких підприємств. Індустріальний парк – це умовний менеджер території», – наголосив Андрієнко, звертаючи увагу на важливість правильної організації процесів після переміщення бізнесу.

Окремо на заході виступила директорка компанії, яка керує індустріальним парком «КИТ». Вона підкреслила, що цей парк дещо відрізняється від більшості інших, оскільки створений на базі приватної ініціативи, а не державної. Утім, саме це дозволило йому ефективно комбінувати всі доступні інструменти підтримки, що надаються урядом для розвитку промисловості.

☑️ Підприємцям Луганщини також презентували детальну концепцію функціонування парку «КИТ».

☑️ Учасники отримали інформацію про доступні площі для виробництва, інфраструктурні рішення та можливості для розміщення потужностей.

☑️ Також обговорювалися умови для вступу нових резидентів, які могли б стати учасниками цього індустріального простору.

☝️ Нагадаємо, раніше представники громад Сватівського району поглибили знання з теми безбар’єрності, долучившись до чергової навчальної онлайн-зустрічі.

ПОГОДА

