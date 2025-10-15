Середа, 15 Жовтня, 2025
В Україні відкрили понад 47 тисяч справ за порушення військового обліку

Денис Молотов
Денис Молотов
В Україні відкрили понад 47 тисяч справ за порушення військового обліку

Понад 47 тисяч проваджень через порушення військового обліку відкрито в Україні з початку 2025 року. Такі дані оприлюднив сервіс Опендатабот.

Станом на початок жовтня зареєстровано 47 046 проваджень, із яких 14 454 вже завершено. У середньому територіальні центри комплектування (ТЦК) щомісяця відкривають близько 4,5 тисячі справ. Найактивнішим став липень, коли кількість нових проваджень сягнула 7 595 — це на третину більше за середній місячний показник.

📊 Чверть усіх липневих штрафів припала на столицю: у Києві зафіксували 1 999 проваджень, що становить 26% від загального числа.

Загалом 18 регіонів України уже перевищили позначку у 1 000 відкритих справ.

Лідерами за кількістю порушень залишаються:
  • Київ — 7 163 (15%);
  • Сумська область — 4 251 (9%);
  • Одеська область — 3 995 (9%);
  • Дніпропетровська область — 3 846 (8%);
  • Харківська область — 3 349 (7%).

На протилежному боці рейтингу — західні області та регіони, наближені до фронту. Зокрема, у Львівській області зареєстровано 626 випадків, у Рівненській — 464, Івано-Франківській — 315, Херсонській — 137, а в Луганській — лише 11 проваджень.

Основна частка оштрафованих — чоловіки віком від 25 до 45 років, які становлять 80% від загальної кількості. Натомість жінки складають лише 0,2% — це 98 осіб.

З моменту, коли 31 липня набули чинності нові правила військового обліку для жінок із медичною та фармацевтичною освітою, було відкрито 26 проваджень за оновленими нормами.

☝️ Окрему увагу аналітики звертають на Сумський міський ТЦК, який відзначився найбільшою кількістю повторних порушень. Тут протягом року проти двох чоловіків відкрили по дев’ять проваджень — це найвищий показник у країні. Ще один мешканець Сум отримав вісім штрафів за порушення військового обліку.

Нагадаємо, у Тернополі нещодавно затримали 31-річного працівника районного ТЦК, який, перебуваючи у стані сп’яніння, влаштував перегони з патрульними та спричинив кілька дорожніх аварій.

Статистика свідчить, що порушення військового обліку залишаються системними, зокрема у великих містах, тоді як прикордонні та західні регіони демонструють найнижчі показники.

👉 Також нагадаємо, що на Львівщині прокурори відновили конституційні права 44-річного Володимира Маліцького, якого незаконно мобілізували, попри наявність законних підстав для відстрочки.

