В Україні посилять безпеку у школах: Рада ухвалила закон

Верховна Рада 18 вересня ухвалила закон, який передбачає обов’язкові заходи для посилення безпеки у школах. Законодавці пояснюють, що ці зміни спрямовані на захист учнів і вчителів у воєнний час і після завершення бойових дій, передає Укрінформ.

До ухвалення документа в законодавстві не існувало чітких норм, які б регулювали перебування в навчальних закладах, доступ до їхньої території чи механізми контролю за дотриманням правил. Це створювало додаткові ризики для дітей і педагогічних колективів.

✅ У новому законі передбачено:

обов’язкові правила перебування на території закладів освіти;

встановлення огорожі або визначення меж шкільної території;

обладнання приміщень технічними засобами для термінового виклику поліції («тривожна кнопка»);

заборону перебування сторонніх осіб, людей у стані сп’яніння чи з небезпечними предметами.

☝️ Окремо прописано вимогу, що до роботи у школах не зможуть залучати осіб із судимостями за насильницькі злочини або за факти цькування.

Раніше уряд розширив програму «Пакунок школяра». З 1 жовтня одноразову допомогу можна буде витрачати не лише на приладдя та одяг, а й на книжки.

