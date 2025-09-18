В Україні посилять безпеку у школах: Рада ухвалила закон

Верховна Рада 18 вересня ухвалила закон, який передбачає обов’язкові заходи для посилення безпеки у школах. Законодавці пояснюють, що ці зміни спрямовані на захист учнів і вчителів у воєнний час і після завершення бойових дій, передає Укрінформ.
До ухвалення документа в законодавстві не існувало чітких норм, які б регулювали перебування в навчальних закладах, доступ до їхньої території чи механізми контролю за дотриманням правил. Це створювало додаткові ризики для дітей і педагогічних колективів.
✅ У новому законі передбачено:
- обов’язкові правила перебування на території закладів освіти;
- встановлення огорожі або визначення меж шкільної території;
- обладнання приміщень технічними засобами для термінового виклику поліції («тривожна кнопка»);
- заборону перебування сторонніх осіб, людей у стані сп’яніння чи з небезпечними предметами.
☝️ Окремо прописано вимогу, що до роботи у школах не зможуть залучати осіб із судимостями за насильницькі злочини або за факти цькування.
Раніше уряд розширив програму «Пакунок школяра». З 1 жовтня одноразову допомогу можна буде витрачати не лише на приладдя та одяг, а й на книжки.
👉 Також нагадаємо, що відразу 16 українських дітей повернули з ТОТ у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.